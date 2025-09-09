Хто знає 2 сезон 3 випуск від 09.09.2025 дивитися онлайн
9 вересня 2025 19:53
Юлія Туренко
Хто знає 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 09.09.2025
Пресслужба Нового каналу
09.09.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск 2 сезону квіз-шоу Хто знає. 3 випуск проєкту Хто знає 2 сезон від 09.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 3 випуску квіз-шоу Хто знає
2 сезон: кожна з двох команд має відповісти на 12 запитань у різних категоріях. Правильна відповідь приносить 1000 гривень, а у фіналі можна подвоїти виграш. Вся виграна сума йде на благодійність. У команді Фіми Константиновського грає Роман Міщеряков, а у команді Вови Дантеса – Вася Байдак. Дивіться онлайн Хто знає 2 сезон 3 випуск від 09.09.2025.
3 випуск шоу Хто знає 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
