Поле 3 сезон 2 випуск від 03.09.2025 дивитися онлайн

5 вересня 2025 18:32 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Поле 3 сезон 2 випуск від 03.09.2025 дивитися онлайн
Поле 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 03.09.2025
03.09.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 2 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 2 випуск проєкту Поле 3 сезон від 03.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 2 випуску квіз-шоу Поле 3 сезон: у проєкті візьме участь 108 учасників. Усього буде три великі гри і, відповідно, три переможці. Протягом 15 випусків кожні 36 квіз-дуелянтів змагатимуться за грошовий приз у 250 тисяч гривень. Також залишаються додаткові бонуси: у фіналі перших чотирьох серій кожного з трьох пулів гравець з найбільшою територією отримує 25 тисяч гривень.

Чи зможе фанат всесвіту Гаррі Поттера без заклинань перемогти свого суперника? Чи наважиться хтось з учасників шоу Поле зіграти три раунди підряд, аби отримати новий бонус у грі – Золоту територію? Ставка велика – отримати 5 секунд додатково до наступних батлів. Хто чудово знайомий з дитячими мультфільмами та кіно? Чи стане молодший вік перевагою в цьому батлі? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 2 випуск від 03.09.2025.

2 випуск квіз-шоу Поле 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

