Навчися дозволяти собі помилки. Як не боятися помилятися – пояснює психологиня
Жодної інтриги – розкриваємо всі карти з перших речень. Так, помилятися – це нормально!
Проте з погляду психології ця фраза має глибокий сенс, – говорить методистка Центру ментального відновлення «Незламна» від «Фонду Маша» Олена Запольська. – Йдеться про зміну внутрішнього ставлення до помилки. Не як до доказу власної неспроможності, а як до природної частини навчання і життя в умовах невизначеності.
Людський мозок вчиться через спроби й корекцію. У цій системі помилка – це сигнал, а не вирок. Але коли вона сприймається як загроза самооцінці, нервова система реагує так, ніби людина в небезпеці: зростає тривога, напруження, з’являється страх діяти. У такому стані люди або уникають рішень, або, навпаки, діють надто жорстко й імпульсивно – лише б не «помилитися».
Особливо руйнівною заборона на помилки стає під час війни, втрат, змін або емоційного виснаження. Коли немає стабільних орієнтирів, жодне рішення не може бути ідеальним. Очікування безпомилковості в таких умовах створює постійне відчуття провини – за слова, реакції, втому чи недостатню стійкість.
У складних обставинах помилка часто неминуча, але саме жорстке ставлення до себе після неї виснажує найбільше, – зазначає психологиня. – Саме тому фраза «Помилятися – це нормально» в психологічному сенсі – не виправдання, а спосіб знизити внутрішній тиск. Вона повертає право бути недосконалою людиною в реальних умовах. Право помилятися і при цьому не втрачати власну цінність.
Важливо розрізняти: «помилятися – це нормально» не означає «мені байдуже». Це означає, що я можу визнати помилку без самознищення. Я можу зробити висновки, не перетворюючи їх на вирок собі. Я можу залишатися в контакті з реальністю, а не тікати від неї через сором.
Часто найбільша шкода – не в самій помилці, а в тому, як людина говорить із собою після неї. Самокритика й знецінення ранять сильніше за зовнішні наслідки. У цьому сенсі прийняття помилки – це форма психологічної турботи про себе.
Пропонуємо попрактикуватися в дозволі на помилку і зробити вправи, які підібрала психологиня Олена Запольська.
Вправа 1. Дозвіл на помилку
Згадайте недавню ситуацію, де ви вважаєте, що «зробили не так».
Запитайте себе:
– що я очікувала від себе в той момент?
– чи була ця очікувана ідеальність реалістичною?
– що я можу сказати собі зараз замість звинувачення?
Вправа 2. Помилка як інформація
Запишіть:
– що саме пішло не так;
– що ця ситуація показала про мої межі, ресурси або умови;
– який маленький висновок я можу зробити без узагальнень про себе.
Ми живемо в реальності, де немає готових інструкцій для всіх ситуацій. У такому світі помилки неминучі. Фраза «Помилятися – це нормально» не знецінює відповідальність, але повертає людяність. Вона дозволяє рухатися далі без постійного страху зробити «не так», – підсумовує психологиня. – Прийняти можливість помилки означає дати собі право вчитися, змінюватися й залишатися в контакті з собою навіть тоді, коли щось не вийшло. Не ідеально. Але достатньо по-людськи.