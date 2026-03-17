Навчися дозволяти собі помилки. Як не боятися помилятися – пояснює психологиня

Жодної інтриги – розкриваємо всі карти з перших речень. Так, помилятися – це нормально!

Ми живемо в культурі результатів, швидких рішень і постійної ефективності та часто думаємо, що будь-яка помилка – це провал. Нас з дитинства вчать: помилятися – соромно, небезпечно, неправильно. За помилки сварять, їх приховують, за них себе карають. Тому фраза «Помилятися – це нормально» для багатьох звучить не як слова підтримки, а як щось відірване від реальності. Особливо в умовах високої відповідальності, стресу або публічної оцінки.

Проте з погляду психології ця фраза має глибокий сенс, – говорить методистка Центру ментального відновлення «Незламна» від «Фонду Маша» Олена Запольська. – Йдеться про зміну внутрішнього ставлення до помилки. Не як до доказу власної неспроможності, а як до природної частини навчання і життя в умовах невизначеності.

Людський мозок вчиться через спроби й корекцію. У цій системі помилка – це сигнал, а не вирок. Але коли вона сприймається як загроза самооцінці, нервова система реагує так, ніби людина в небезпеці: зростає тривога, напруження, з’являється страх діяти. У такому стані люди або уникають рішень, або, навпаки, діють надто жорстко й імпульсивно – лише б не «помилитися».

Особливо руйнівною заборона на помилки стає під час війни, втрат, змін або емоційного виснаження. Коли немає стабільних орієнтирів, жодне рішення не може бути ідеальним. Очікування безпомилковості в таких умовах створює постійне відчуття провини – за слова, реакції, втому чи недостатню стійкість.

У складних обставинах помилка часто неминуча, але саме жорстке ставлення до себе після неї виснажує найбільше, – зазначає психологиня. – Саме тому фраза «Помилятися – це нормально» в психологічному сенсі – не виправдання, а спосіб знизити внутрішній тиск. Вона повертає право бути недосконалою людиною в реальних умовах. Право помилятися і при цьому не втрачати власну цінність.

Дослідження показують: люди, які ставляться до своїх помилок зі співчуттям, швидше відновлюються після невдач, краще навчаються і рідше стикаються з хронічним вигоранням. Усвідомлення того, що помилка – частина процесу, знижує рівень стресу й підтримує психологічну гнучкість.

Важливо розрізняти: «помилятися – це нормально» не означає «мені байдуже». Це означає, що я можу визнати помилку без самознищення. Я можу зробити висновки, не перетворюючи їх на вирок собі. Я можу залишатися в контакті з реальністю, а не тікати від неї через сором.

Часто найбільша шкода – не в самій помилці, а в тому, як людина говорить із собою після неї. Самокритика й знецінення ранять сильніше за зовнішні наслідки. У цьому сенсі прийняття помилки – це форма психологічної турботи про себе.

Пропонуємо попрактикуватися в дозволі на помилку і зробити вправи, які підібрала психологиня Олена Запольська.

Вправа 1. Дозвіл на помилку

Згадайте недавню ситуацію, де ви вважаєте, що «зробили не так».

Запитайте себе:

– що я очікувала від себе в той момент?

– чи була ця очікувана ідеальність реалістичною?

– що я можу сказати собі зараз замість звинувачення?

Вправа 2. Помилка як інформація

Запишіть:

– що саме пішло не так;

– що ця ситуація показала про мої межі, ресурси або умови;

– який маленький висновок я можу зробити без узагальнень про себе.

Ми живемо в реальності, де немає готових інструкцій для всіх ситуацій. У такому світі помилки неминучі. Фраза «Помилятися – це нормально» не знецінює відповідальність, але повертає людяність. Вона дозволяє рухатися далі без постійного страху зробити «не так», – підсумовує психологиня. – Прийняти можливість помилки означає дати собі право вчитися, змінюватися й залишатися в контакті з собою навіть тоді, коли щось не вийшло. Не ідеально. Але достатньо по-людськи.