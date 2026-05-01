«Диявол носить Прада 2»: у Києві відбувся допрем’єрний показ фільму

1 травня 2026 02:05 Олександр КІва
У Києві відбувся допрем’єрний показ довгоочікуваного продовження культової історії «Диявол носить Прада 2»

28 квітня у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбувся допрем’єрний показ фільму «Диявол носить Прада 2» — сиквелу стрічки Девіда Франкеля, що майже двадцять років тому став символом світу моди, амбіцій і безкомпромісних рішень.

Новий фільм повертає глядачів у знайомий глянцевий всесвіт, де правила диктує Міранда Прістлі (Меріл Стріп), а кожен крок має свою ціну. У центрі історії — Енді Сакс (Енн Гетевей), яка за ці роки збудувала власний шлях і тепер змушена знову зіткнутися з минулим. Разом із Емілі Чарлтон (Емілі Блант) вона опиняється у новій реальності індустрії.

Допрем’єрний показ зібрав поціновувачів моди та індустрії, представників медіа і зіркових гостей. Зокрема, були присутні співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська, співачка MIla Nitich, акторки Олена Світлицька, Ксенія Мішина, Дарʼя Трегубова, Наталка Денисенко та Ольга Сумська з родиною, мисткиня Саша Норова, Григорій і Христина Решетники, Людмила Барбір, співак Yogen, блогерки Таня Шкабуріна, Катерина Соколова, Ірина Царікова, легенда київського «Динамо» Олександр Шовковський, та інші.

Особливими гостями заходу стали Тетяна і Андрій Данілевичі, які знялися в масових сценах у фільмі. А також – акторки дубляжу Ірина Ткаленко та Олена Узлюк – які здублювали Енн Гетевей і Емілі Блант. Вони ж дублювали їх у першому фільмі 20 років тому.


Долучилися до події і представники зіркового дубляжу фільму «Диявол носить Прада 2» – Іван Фролов, Катя Сільченко, Валерія Толочина.

«Диявол носить Прада 2» — це історія про силу характеру, вибір і ціну успіху у світі, де помилок не пробачають.

«Якщо ви хвилювалися, чи вдасться сиквелу зберегти дух оригіналу через 20 років — видихайте. Це було круто, стильно та з величезною повагою до першої частини», — ділиться враженнями Олександр Ківа, головний редактор «Теленеделя» та керівник жіночих медіапроєктів.

