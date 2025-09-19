Поле 3 сезон 4 випуск від 17.09.2025 дивитися онлайн

19 вересня 2025
Поле 3 сезон 4 випуск від 17.09.2025 дивитися онлайн
Поле 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 17.09.2025
Пресслужба Нового каналу

17.09.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 4 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 4 випуск проєкту Поле 3 сезон від 17.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 4 випуску квіз-шоу Поле 3 сезон: у проєкті візьме участь 108 учасників. Усього буде три великі гри і, відповідно, три переможці. Протягом 15 випусків кожні 36 квіз-дуелянтів змагатимуться за грошовий приз у 250 тисяч гривень. Також залишаються додаткові бонуси: у фіналі перших чотирьох серій кожного з трьох пулів гравець з найбільшою територією отримує 25 тисяч гривень.

У новому випуску гравець здобув золоту територію з 21 клітинкою та 5 секунд переваги! Гравці спробують відгадати кухонний посуд, техніку та навіть страви з тіста! Чи згадають учасники найпопулярніші розваги? Від походу в парк атракціонів до відпочинку в SPA, від збирання грибів до екскурсій – хто впорається краще? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 4 випуск від 17.09.2025.

4 випуск квіз-шоу Поле 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

