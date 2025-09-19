Хто знає 2 сезон 4 випуск від 16.09.2025 дивитися онлайн

19 вересня 2025 20:37 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Випускаючий редактор

Хто знає 2 сезон 4 випуск від 16.09.2025 дивитися онлайн
Хто знає 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 16.09.2025
Пресслужба Нового каналу

16.09.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 4 випуск 2 сезону квіз-шоу Хто знає. 4 випуск проєкту Хто знає 2 сезон від 16.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожПоле 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 10.09.2025
Дивіться у 4 випуску квіз-шоу Хто знає 2 сезон: кожна з двох команд має відповісти на 12 запитань у різних категоріях. Правильна відповідь приносить 1000 гривень, а у фіналі можна подвоїти виграш. Вся виграна сума йде на благодійність. У команді Фіми Константиновського грає українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, а у команді Вови Дантеса – олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. Дивіться онлайн Хто знає 2 сезон 4 випуск від 16.09.2025.

4 випуск шоу Хто знає 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Хто знає? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

