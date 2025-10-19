Поле 3 сезон 7 випуск від 08.10.2025 дивитися онлайн

08.10.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 7 випуск 3 сезону квіз-шоу Поле. 7 випуск проєкту Поле 3 сезон від 08.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 7 випуску квіз-шоу Поле 3 сезон: у проєкті візьме участь 108 учасників. Усього буде три великі гри і, відповідно, три переможці. Протягом 15 випусків кожні 36 квіз-дуелянтів змагатимуться за грошовий приз у 250 тисяч гривень. Також залишаються додаткові бонуси: у фіналі перших чотирьох серій кожного з трьох пулів гравець з найбільшою територією отримує 25 тисяч гривень.

Тату-майстриня Анна та електроенергетик Слава зіткнуться у поєдинку щодо знання легендарних комедій. Чи вгадають вони кадри з таких кінострічок, як Американський пиріг, Друзі, Ейс Вентура та Брюс Всемогутній? У категорії Євробачення офіціант Юліан та юрист Владислав змагатимуться у знанні конкурсу всіх часів. Хто виявиться кращим експертом і згадає більше легендарних учасників. Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 сезон 7 випуск від 08.10.2025.

