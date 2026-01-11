Холостяк 14 сезон 7 випуск: хто покинув шоу 28.11.2025

28.11.2025 на телеканалі СТБ в етер вийшов 7 випуск романтичного проєкту Холостяк 14 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 14 сезон у 7 випуску від 28.11.2025 – читайте на нашому сайті TV.UA.

На цьому тижні Тарас Цимбалюк разом з дівчатами у Карпатах потрапили на справжні вечорниці. Гра на трембіті, українська музика, старовинні обряди – все це Холостяк організував для дівчат.

Під час вечорниць Тарас вирішив поговорити з Валерією. Дівчині він зізнався, що бачить, як вона повільно відкривається, і тому не бачить її готовності рухатися вперед їхнім відносинам. Холостяк прийняв рішення, і на початку тижня попрощався з Валерією.

Валерія Жуковська

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Валерія Жуковська / instagram.com/holostyakstb

Усі випуски шоу Холостяк дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.