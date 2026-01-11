Холостяк 14 сезон 7 випуск: хто покинув шоу 28.11.2025
28.11.2025 на телеканалі СТБ в етер вийшов 7 випуск романтичного проєкту Холостяк 14 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 14 сезон у 7 випуску від 28.11.2025 – читайте на нашому сайті TV.UA.
Під час вечорниць Тарас вирішив поговорити з Валерією. Дівчині він зізнався, що бачить, як вона повільно відкривається, і тому не бачить її готовності рухатися вперед їхнім відносинам. Холостяк прийняв рішення, і на початку тижня попрощався з Валерією.
Валерія Жуковська
