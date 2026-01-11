Холостяк 14 сезон 7 випуск: хто покинув шоу 28.11.2025

11 січня 2026 19:15 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Холостяк 14 сезон 7 випуск: хто покинув шоу 28.11.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 28.11.2025
stb.ua

28.11.2025 на телеканалі СТБ в етер вийшов 7 випуск романтичного проєкту Холостяк 14 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 14 сезон у 7 випуску від 28.11.2025 – читайте на нашому сайті TV.UA.

Читайте такожСвіт навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 14.11.2025
На цьому тижні Тарас Цимбалюк разом з дівчатами у Карпатах потрапили на справжні вечорниці. Гра на трембіті, українська музика, старовинні обряди – все це Холостяк організував для дівчат.

Під час вечорниць Тарас вирішив поговорити з Валерією. Дівчині він зізнався, що бачить, як вона повільно відкривається, і тому не бачить її готовності рухатися вперед їхнім відносинам. Холостяк прийняв рішення, і на початку тижня попрощався з Валерією.

Валерія Жуковська

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Валерія Жуковська / instagram.com/holostyakstb

Усі випуски шоу Холостяк дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Холостяк телешоу новини Тарас Цимбалюк хто покинув шоу Холостяк 14 сезон

Матеріали на тему

Даша Астафʼєва розповіла, як рятує менталку після обстрілів
Новини

Даша Астафʼєва розповіла, як рятує менталку після обстрілів
Як варити картоплю, щоб піна не виливалася на плиту: лайфхак від учасників реаліті «Кохання на виживання»
Lifestyle

Як варити картоплю, щоб піна не виливалася на плиту: лайфхак від учасників реаліті «Кохання на виживання»
Хто зверху 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 04.12.2025
Телешоу

Хто зверху 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 04.12.2025
Смак дитинства: дивитися 9 випуск онлайн від 30.11.2025
Телешоу

Смак дитинства: дивитися 9 випуск онлайн від 30.11.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 28.11.2025

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 28.11.2025
Samsung здивувала CES 2026 телевізором на 130 дюймів: такий масштаб тепер можливий вдома

Samsung здивувала CES 2026 телевізором на 130 дюймів: такий масштаб тепер можливий вдома
Корисний ШІ, більш живі кольори та прокачаний звук: яскраві анонси Samsung з CES 2026

Корисний ШІ, більш живі кольори та прокачаний звук: яскраві анонси Samsung з CES 2026

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025
Хто зверху 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 27.11.2025

Хто зверху 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 27.11.2025
«Epic: Елвіс Преслі і концерт»: фільм, який змусить вас знову вірити в магію сцени

«Epic: Елвіс Преслі і концерт»: фільм, який змусить вас знову вірити в магію сцени
Angela візуалізувала «Новорічне диво»

Angela візуалізувала «Новорічне диво»
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK