Головний музичний день весни: LELÉKA та temstime у лайнапі MUZVAR AWARDS 2025

23 лютого 2026 15:26 Редакция
Головний музичний день весни: LELÉKA та temstime у лайнапі MUZVAR AWARDS 2025
Головний музичний день весни: LELÉKA та temstime у лайнапі MUZVAR AWARDS 2025
Пресслужба

14 березня Палац Спорту стане майданчиком для події унікального формату. Проєкт “ІТС МАЙ ЛАЙФ” та премія MUZVAR AWARDS об’єднаються аби подарувати киянам та гостям столиці ГОЛОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ДЕНЬ ВЕСНИ.

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Розпочне захід IV церемонія нагородження незалежної музичної премії MUZVAR AWARDS-2025. Головними нагородами традиційно стануть інкрустовані позолоченим символом премії “Фенікс” статуетки. Їх отримають переможці у 15 номінаціях. Організатори розпочинають ділитися іменами артистів з лайнапу цьогорічної MUZVAR AWARDS.

Отже, розпочне шоу переможниця Нацвідбору на Євробачення 2026 - LELÉKA. Співачка готує для гостей події спеціальну версію своєї конкурсної пісні «Ridnym». Організатори обіцяють магічний початок премії.

Насправді, мені дуже хочеться представити свій номер у всій-всій-всій красі. Пісня, яку я створила для участі в конкурсі Євробачення - це, перш за все, оркестровий твір. Я дуже хочу встигнути доробити партитуру для струнних і представити цю пісню в усій її, квітучій красі, у ширшому інструментальному складі. Я не знаю, чи встигну, але дуже б мені цього хотілося. Щоб це було дуже яскраво і дійсно особливо - і стало справжнім special-виступом для премії MUZVAR AWARDS, – зазначила LELÉKA.

Співачка LELÉKA / Пресслужба

Також до лайнапу долучиться номінант категорії “New Breath | Найкращі нові імена поп-музики” – temstime. 20-річний співак, композитор та автор пісень для багатьох українських ТОП-артистів став для української молоді символом нової модної попкультури з дійсно якісним саундом.

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Виконавець прокоментував свої емоції та зазначив, чи прагне перемоги у MUZVAR AWARDS-2025: «Бути запрошеним виступати на премії та бути номінантом - це показник розвитку та індивідуальності, навичок та стилю в моїй творчості. Я вдячний, що мене чують та мене бачать, тож я сподіваюся, що зірки намалюють правильний хід подій. Переможе той – хто більш цього потребує, а я своєю чергою продовжую і буду далі робити класний продукт».

Співак temstime / Пресслужба

Зірок, що долучаться з виступами до дискотеки від проєкту ІТС МАЙ ЛАЙФ буде оголошено вже 23 лютого.

Стань частиною музичної історії країни! Приходь 14 березня до Палацу Спорту аби дізнатись імена переможців премії MUZVAR AWARDS, побачити виступи улюблених артистів та запали на танцполі під легендарні хіти разом із DJ Sanya Dymov.

  • Відкриття дверей: 14:00
  • Зірковий хідник: 14:00–16:00
  • AWARDS SHOW 16:00–18:00
  • DISCO PARTY 18:00–22:00

Квитки за посиланням: go.kontramarka.ua/muzvar

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини концерт MUZVAR AWARDS MUZVAR AWARDS 2025 LELEKA temstime

Матеріали на тему

Ведучий Андрій Черепущак розсекретив несподіваний факт із власного минулого
Новини

Ведучий Андрій Черепущак розсекретив несподіваний факт із власного минулого
Стендап-комік Тарас Яремій розповів про форс-мажор, який трапився з ним під час виступу
Новини

Стендап-комік Тарас Яремій розповів про форс-мажор, який трапився з ним під час виступуЕксклюзив
Фіма Константиновський розповів, як стає кращим в оточенні молодших стендаперів
Новини

Фіма Константиновський розповів, як стає кращим в оточенні молодших стендаперів
Стендапер Тарас Яремій розповів про факапи у стосунках
Новини

Стендапер Тарас Яремій розповів про факапи у стосунках
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

5 червоних прапорців у стосунках, які ми бачимо в кіно

5 червоних прапорців у стосунках, які ми бачимо в кіно
Фіма Константиновський розповів, як стає кращим в оточенні молодших стендаперів

Фіма Константиновський розповів, як стає кращим в оточенні молодших стендаперів
Стендапер Тарас Яремій розповів про факапи у стосунках

Стендапер Тарас Яремій розповів про факапи у стосунках
Стендап-комік Тарас Яремій розповів про форс-мажор, який трапився з ним під час виступу

Стендап-комік Тарас Яремій розповів про форс-мажор, який трапився з ним під час виступу

Популярне відео

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025
Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму

Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму
Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club
МастерШеф 16 сезон: дивитися 18 випуск онлайн від 27.12.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 18 випуск онлайн від 27.12.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK