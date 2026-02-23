Головний музичний день весни: LELÉKA та temstime у лайнапі MUZVAR AWARDS 2025

Головний музичний день весни: LELÉKA та temstime у лайнапі MUZVAR AWARDS 2025

14 березня Палац Спорту стане майданчиком для події унікального формату. Проєкт “ІТС МАЙ ЛАЙФ” та премія MUZVAR AWARDS об’єднаються аби подарувати киянам та гостям столиці ГОЛОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ДЕНЬ ВЕСНИ.

Розпочне захід IV церемонія нагородження незалежної музичної премії MUZVAR AWARDS-2025. Головними нагородами традиційно стануть інкрустовані позолоченим символом премії “Фенікс” статуетки. Їх отримають переможці у 15 номінаціях. Організатори розпочинають ділитися іменами артистів з лайнапу цьогорічної MUZVAR AWARDS.

Отже, розпочне шоу переможниця Нацвідбору на Євробачення 2026 - LELÉKA. Співачка готує для гостей події спеціальну версію своєї конкурсної пісні «Ridnym». Організатори обіцяють магічний початок премії.

Насправді, мені дуже хочеться представити свій номер у всій-всій-всій красі. Пісня, яку я створила для участі в конкурсі Євробачення - це, перш за все, оркестровий твір. Я дуже хочу встигнути доробити партитуру для струнних і представити цю пісню в усій її, квітучій красі, у ширшому інструментальному складі. Я не знаю, чи встигну, але дуже б мені цього хотілося. Щоб це було дуже яскраво і дійсно особливо - і стало справжнім special-виступом для премії MUZVAR AWARDS, – зазначила LELÉKA.

Співачка LELÉKA / Пресслужба

Також до лайнапу долучиться номінант категорії “New Breath | Найкращі нові імена поп-музики” – temstime. 20-річний співак, композитор та автор пісень для багатьох українських ТОП-артистів став для української молоді символом нової модної попкультури з дійсно якісним саундом.

Виконавець прокоментував свої емоції та зазначив, чи прагне перемоги у MUZVAR AWARDS-2025: «Бути запрошеним виступати на премії та бути номінантом - це показник розвитку та індивідуальності, навичок та стилю в моїй творчості. Я вдячний, що мене чують та мене бачать, тож я сподіваюся, що зірки намалюють правильний хід подій. Переможе той – хто більш цього потребує, а я своєю чергою продовжую і буду далі робити класний продукт».

Співак temstime / Пресслужба

Зірок, що долучаться з виступами до дискотеки від проєкту ІТС МАЙ ЛАЙФ буде оголошено вже 23 лютого.

Стань частиною музичної історії країни! Приходь 14 березня до Палацу Спорту аби дізнатись імена переможців премії MUZVAR AWARDS, побачити виступи улюблених артистів та запали на танцполі під легендарні хіти разом із DJ Sanya Dymov.

Відкриття дверей: 14:00

Зірковий хідник: 14:00–16:00

AWARDS SHOW 16:00–18:00

DISCO PARTY 18:00–22:00

Квитки за посиланням: go.kontramarka.ua/muzvar

Нагадаємо,