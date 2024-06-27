Зірка серіалу «Голова» Дмитро Гирявець розповів про заручини

Дмитро Гирявець з популярного ситкому «Голова» вперше розповів деталі особистого життя.

Сором’язливий Богдан, кращий друг головного героя серіалу «Голова» (Новий канал) Антона з першої ж серії полюбився глядачам. А особливо глядачкам! Дівчата закохались у щирість та легкість персонажа, якого втілив актор Дмитро Гирявець Писали про це в коментарях до серій та навіть в особисті повідомлення Дімі в соцмережах. Та насправді серце актора зайняте.

Більше того, Дмитро Гирявець освідчився коханій та вперше розповів, як це було.

З Ірою ми працювали протягом двох років до початку війни. Тоді я й подумати не міг, що колись будемо разом, бо ставлення до неї було, як до молодшої сестри. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ми втратили звʼязок, бо вона поїхала працювати за кордон. У жовтні 2023 року Іра повернулася. Ми зустрілися. Говорили-балакали, потім ще балакали та говорили. За десять днів вона знову поїхала, бо мала робочий контракт. Я сказав, що чекатиму її. Протягом трьох місяців у нас були стосунки на відстані. Коли Іра повернулася в Київ, зустрів її і сказав, наче в голлівудському фільмі: «Поїхали додому». І ми поїхали, – з усмішкою розповідає актор.

Дмитро Гирявець заручини / Пресслужба Нового каналу

Романтичним стосункам Діми та Іри вже дев’ять місяців. Два з яких пара у статусі наречених.

Я хотів освідчитись якось оригінально. Але життя показало, що найоригінальніша пропозиція руки і серця – то неочікувана і чесна ситуація. У нашому випадку – наступного дня після операції, на двох милицях і на знеболювальних. Я дістав з-під подушки давно заготовлені футболки з написом запланованої дати – 24.04.24. Обпершись коліном об ліжко, хитаючись, взяв спітнілими долонями коробочку з каблучкою. Ще були квіти, які доставила найкращий кур’єр – моя супервідповідальна мама. І, звісно, сльози, – пригадує Дмитро Гирявець. – Раніше, дивлячись, як чоловіки роблять пропозиції, сміявся з них. Думав: чому вони не можуть себе контролювати? Так от про себе… В мене серце заболіло ще на стадії вибору каблучки (сміється).

Про весілля пара поки що мовчить. Насолоджуються одне одним та дають поради з власного досвіду.

Життя таке коротке, щоб витрачати його на випробувальні терміни. Якщо ти кохаєш і тебе кохають, то непорозумінь не має бути. Якщо вони є з самого початку, то навіщо намагатися з’єднати те, що просто не клеїться в один пазл? Якщо непорозуміння виникають пізніше, відмотайте на початок і зрозумійте, де ви зробили помилку, – говорить Діма. – Я багато в чому можу помилятися, мені 25 років. Але скажу те, в чому точно впевнений: у середньому ми проживаємо на цій землі 30 тисяч днів. Якщо зʼявилася людина, з якою все в кайф, то треба проводити з нею час, не вагаючись і цінуючи. Бо в нас у найкращому випадку лише 80 сезонів, коли бачиш, як цвіте бузок, 80 сезонів спеки, 80 сезонів грози та жовтого листя, 80 сезонів першого снігу. І в найкращому випадку одна любов.

Дмитро Гирявець з коханою / Пресслужба Нового каналу

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