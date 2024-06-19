Антоніна Хижняк розсекретила, заради чого озвучує зірок Голлівуда

Акторка серіалу «Зв’язок» Антоніна Хижняк розповіла про заробіток у дубляжі.

Чи знаєте ви, завдяки кому ми розуміємо, про що говорять герої в іноземних фільмах та серіалах, якщо не володіємо мовою оригіналу? Хто здатен передати емоції та гумор стрічки з максимальною точністю, ще й адаптувавши їх під українські реалії? Звісно, це актори дубляжу. Серед них – акторка серіалу Нового каналу «Зв’язок» Антоніна Хижняк . Її голосом говорять понад 250 виконавиць головних ролей у найпопулярніших фільмах.

Акторка поділилася, заради чого погоджується озвучувати фільми. І з’ясувалося, що справа зовсім не в грошах.

Якщо ти не зайнятий цим 24/7, якщо щодня у тебе в графіку немає 10 студій, то шикувати на ці гроші не вийде. За головну роль у фільмі, не маючи надто великого досвіду, можна отримати 1000 гривень, ну, максимум півтори. Якщо це фільм, де мало реплік. І от репліка – 15 гривень. Такі реалії, – розповіла Антоніна. – Тому якщо ти займаєшся лише цим, у тебе є великий досвід і всі студії тебе знають і хочуть, то у тебе повністю забитий графік. І тоді ще можна якось жити. А якщо як зараз я раз на місяць або два щось озвучую, що мені з цієї тисячі гривень? Це половина бака бензину. Для мене це більше про престиж, а не про гроші. Одна з останніх моїх робіт – це «Фуріоза», головна роль. І на прем’єрі всі казали: «Чий це голос? Як твій?! Прикольно!» Це класно, коли тебе не впізнають. Значить, ти робиш свою роботу добре.

У професійному дубляжі Антоніна вже понад 10 років, тому володіє секретами цієї справи. Акторка дала кілька порад.

Не варто перед дубляжем їсти горіхи, шоколад, морозиво чи щось дуже кисле, це спричиняє зайве слиновиділення і під час запису в роті можуть початися клацання, – говорить Антоніна Хижняк. – Якщо стати перед мікрофоном і вимовляти слова, в яких є словосполучення літер -дл-, -тл-, тобто звуки, які відбиваються від зубів, від щічок, а мовленнєвий апарат не зовсім у формі, ці клацання запишуться. І деякі з них на монтажі потім не можна вирізати, треба робити дублі. Нюансів у професії справді дуже багато. Зараз я все це роблю на автоматі, а в університеті цього не навчають. Таке приходить із досвідом.

Нагадаємо,