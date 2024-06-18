Леся Нікітюк описала свій день на шоу «Хто зверху?»

Восени Новий канал покаже 13-й сезон легендарного шоу «Хто зверху?» з гендерними зірковими протистояннями.

12 сезонів поспіль ігрове розважальне шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» піднімає настрій глядачам. Проєкт настільки полюбився українцям, що щороку – в топі телевізійного рейтингу. Тож творці вирішили не зупинятись і продовжити для українців гендерні зіркові протистояння.

Зараз знімають 13-й сезон «Хто зверху?» з Лесею Нікітюк та Богданом Шелудяком. Ведуча шоу детально розповіла, як проходить її знімальний день.

О сьомій ранку мене забирає водій та везе на знімальний майданчик. Це мій дім на найближчі кілька тижнів, – з усмішкою розповідає Леся. – В особистій гримерці зустрічають: візажистка, стиліст із зачісок та стилістка з костюмів. Далі мій ранковий ритуал – кава. І тоді починається довгий грим: накручують чи заплітають волосся, роблять мейкап. Під час цього до мене заходить Богдан Богданович, він же мій друг та редактор «Хто зверху?» Ігор Новінчук. Зазвичай говоримо про тонкощі сценарію та детально готуємось до кожного випуску. Далі я одягаю костюм, взуваюся, звукорежисери одягають мені спеціальний мікрофон-петлічку. Потім я ще знімаю для вас контент, повторюю текст і йду на знімальний майданчик. Там вже традиційні привітання, обійми та короткий брифінг з учасниками шоу, поправки гриму та старт зйомки.

Леся Нікітюк та Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Знімання одного випуску «Хто зверху?», який в ефірі триває півтори години, займає близько п’яти годин часу. Оскільки є технічні паузи, переодягання на конкурс «Обмін ролями» чи на фінал, поправки гриму, зміна реквізиту.

Після зйомки випуску ми обов’язково робимо спільне фото на згадку. А далі – перерва на перегрим на наступний випуск. Зазвичай ми знімаємо два епізоди шоу за день, – ділиться Леся Нікітюк. – Відпрацювали вже сім знімальних днів, попереду – ще три. А відзнятий сезон в ефірі Нового каналу чекайте вже восени.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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