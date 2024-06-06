Хто зверху 13 сезон: нові обличчя та зірки в костюмах вареників

Хто зверху 13 сезон: нові обличчя та зірки в костюмах вареників

Леся Нікітюк і Богдан Шелудяк зібрали команди зіркових чоловіків та жінок, аби вкотре, граючи, визначити – хто ж зверху? 13-й сезон легендарного шоу чекайте восени на Новому каналі.

Торт – на майданчику, а отже, розпочалися зйомки чергового сезону улюбленого шоу мільйонів українців «Хто зверху?». Смаколик у перший знімальний день – це нова традиція телевізійників на удачу. Попереду в них – зйомки 18-ти випусків нового сезону проекту. Нові ігри – нові перемоги!

Не віриться, що знімаємо вже 13-й сезон! Так, з кожним роком дедалі складніше вигадувати нові конкурси та завдання, не повторюватись, бути актуальними. Та наша творча команда знає свою справу! Дуже пишаюсь усіма, – розповідає керівниця проекту Аня Вовк. – У цьому сезоні структура програми залишиться незмінною. Тож побачитевусі свої улюблені раунди! Як завжди багато цікавенького приготували для «обмінів ролями» та фіналів. Хочеться, щоб зіркам було цікаво грати, а у глядачів не зникала усмішка. Цьогоріч учасники спробують на собі дуже дивні професії. Наприклад, перевертач пінгвінів. Або незвичні хобі. Наприклад, хобіхорсинг (вид спорту з елементами гімнастики, що являє собою «стрибки» на дерев'яній палиці з кінською головою). Привідкрию секрет: лише в нашому шоу ви зможете побачити українських зірок у костюмі хот-дога чи вареника з вишнями. Буде яскраво і смішно, гарантую!

Хто зверху 13 сезон: нові обличчя та зірки в костюмах вареників / Пресслужба Нового каналу

Серед учасників 18-ти програм сезону побачимо співаків, акторів, блогерів, спортсменів, ведучих, ілюзіоністів, гумористів. Спойлер: буде багато нових обличь! І, звісно, досвідчених гравців. Загалом з’ясовувати, хто зверху, будуть аж 108 знаменитостей.

«Хто зверху?» – це шоу, яке відкриває нові обличчя. У програмі може засяяти абсолютно нова зірка. До нас часто приходять творчі талановиті люди, які ще мало відомі широкій аудиторії. Я б радила новим учасникам докласти максимум зусиль, щоб показати себе, класно зіграти в конкурсах, а не стояти за стійкою та мовчати, – ділиться думками яскрава ведуча шоу Леся Нікітюк. – Згадаймо співачку та блогерку Аню Трінчер, яка вперше прийшла на «Хто зверху?», здається, три роки тому. Я вже тоді сказала їй: «Ти будеш зіркою». Бо вона так класно себе показала з різних сторін за час, відведений на програму, що ми всі були шоковані! Також є зірки, які щороку беруть участь у нашому легендарному шоу. В них щосезону ніби ностальгія, тому їхні реакції нові та прикольні. Взагалі я дуже тішуся, що люди дивляться «Хто зверху?» і просять ще. Глядач розуміє, що зараз нам всім треба триматися. А один з головних щитів психологічної витримки – це гумор. Як писав Бернар Вербер у книжці «Імперія Янголів»: «Любов – це меч, а гумор – це щит».

Хто зверху 13 сезон: нові обличчя та зірки в костюмах вареників / Пресслужба Нового каналу

Другий рік поспіль керувати чоловічою командою та протистояти Лесі Нікітюк буде Богдан Шелудяк. А роль Пана Судді, незмінно, виконуватиме Олександр Педан.

Минулого року я дуже нервував, тому ретельно готувався до зйомок: займався українською мовою, ходив на уроки з імпровізації. Перед зйомками цього сезону хвилювання значно менше. Хоча воно є! – каже Богдан Шелудяк. – До речі, щодо учасників: минулоріч я помітив цікавий парадокс. Думав, що мені буде легше зніматися з людьми, яких добре знаю. Наприклад, із блогерами чи молодими артистами. А з мегазірками, навпаки, складно. Але вийшло абсолютно навпаки! Можливо, через те, що в людей з мого оточення менше досвіду у великих ТБ-шоу. А от глиби українського шоубізу почуваються в таких форматах, як риба у воді. Тому з ними дуже легко та кльово. Як на мене, такі випуски були кращими в минулому сезоні. Цікаво, як буде цьогоріч…

Ведучий Олександр Педан / Пресслужба Нового каналу

Тож вмикайте «Хто зверху?» вже цієї осені й побачите, як у шоу запалюватимуть: Фіма Константиновський, Jerry Heil, Влад Шевченко, Даша Кубік, Меловін, alyona alyona, Григорій Решетнік, Поліна Фролова, Євгеній Лісничий, Кенді Суперстар, Вася Харізма, Ксенія Мішина, POSITIFF, Michelle Andrade, Євген Клопотенко, Наталка Денисенко, Євген Таллер, Віталіна Біблів та багато інших!

Хто зверху 13 сезон: нові обличчя та зірки в костюмах вареників / Пресслужба Нового каналу

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