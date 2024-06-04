Антоніна Хижняк розповіла про один із найважчих періодів у житті

4 червня 2024 12:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Антоніна Хижняк розповіла про один із найважчих періодів у житті
Акторка Антоніна Хижняк
Пресслужба Нового каналу

Акторка серіалу «Звʼязок» Антоніна Хижняк розповіла про зламану ногу.

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Зйомки фільму чи серіалу – не лише гарна та цікава картинка, яку ми бачимо на екрані. Це складний процес, під час якого за кадром лишається багато непередбачуваних ситуацій. Адже на знімальному майданчику може трапитися будь-що. Антоніна Хижняк, зірка серіалу «Зв’язок», другий сезон якого вже восени побачать глядачі Нового каналу, під час зйомок іншого проєкту отримала серйозну травму. 

На операції, відновлення та реабілітацію знадобився рік. 

Це вже був кінець знімального дня, остання сцена. Сідало сонце, всі дуже поспішали. За сценарієм ми з партнером мали бігти по траві до дівчинки, щоб дізнатися, жива вона чи ні. І мені потрібно було дуже різко біля неї зупинитися, – згадує Антоніна Хижняк у YouTube-проєкті на LIGA Life. – Один раз у мене це вийшло, але оператор запропонував про всяк випадок зняти технічний дубль. Там не дуже рівна земля, але під травою цього видно не було. І я біжу. Треба було ногою проїхати по траві та ефектно загальмувати, та мій гомілковостопний суглоб потрапляє в ямку, я лечу, своєю ж вагою падаю на нього й розумію, що все – встати вже не зможу. А за сценарієм у мене ще була фраза «Викликайте швидку». Мене тримали під руки, на ногу ступити не могла, в очах стояли сльози, ще й адреналін через звук хрускоту переламаної кістки. Врешті мене зняли крупним планом, я сказала «Викликайте швидку!», після цього на руках віднесли до машини і вже по-справжньому відвезли до лікарні. Це була випадковість, яку неможливо прорахувати.

Акторка Антоніна Хижняк / Пресслужба Нового каналу

Реабілітаційний період виявився тривалим та виснажливим, бо як з’ясувалося згодом, травма була дуже серйозною.

Це була досить тривала історія, перелом виявився непростим. Коли мені спершу наклали гіпс, то сказали, що це звичайний перелом, і чотирьох тижнів буде достатньо, щоб нога зрослася. Десь через два тижні зрозуміла, що нічого не змінюється. Всередині все, наче бите скло, – розповідає акторка. – Я почала бити на сполох. Мені порекомендували хірурга, зробили КТ і з’ясувалося, що необхідно ставити титанову пластину, бо ситуація не найкраща, – треба заново складати кістки та закріплювати їх. Це був рік, вирваний із життя. Я довго ходила з пластиною, потім потихеньку почалася реабілітація. За кермом перевчилася тиснути на педалі лівою ногою, бо треба було їздити на перев’язки. І от о 6 ранку я вже у реабілітолога, а на 7:30 – знімальна зміна. До вечора працювала, і наступного дня все починалося знову. Це були дні, сповнені болю, але якось впоралася.

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Попри травму, зірці серіалу «Зв’язок» навіть вдалося реалізувати одну з екстремальних мрій. 

Найцікавіше, що перед травмою мені на день народження подарували сертифікат на стрибок із парашутом. Але я не встигла його використати, бо майже одразу зламала ногу, – пригадує Антоніна Хижняк. – Після перелому не пройшло й року, аж бачу – закінчується термін дії сертифіката. Коли сказала хірургу, що стрибатиму, він був дуже «щасливий». Адже після другої операції минуло лише 5 місяців. Але перехрестив мене та дозволив.

Нагадаємо, 

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