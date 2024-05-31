Володимир Дантес презентував нову пісню про токсичні стосунки «Дура»

29 травня український співак Володимир Дантес презентував зухвалу та провокаційну композицію “Дура”.

Нова пісня Володимира Дантеса про стосунки, в яких метелики закоханості в животі давно перетворились на погрози, невиконані обіцянки та грубі слова. Композиції буквально просочена токсичністю цих взаємин, де один партнер користується іншим та зневажливо ставиться до нього.

Часто перші дзвіночки майбутнього насилля та обʼєктивізації не сприймаються серйозно і романтизуються як прояви палкого кохання, втім це найбільша помилка, яку тільки можна зробити. Адже якщо хоч раз здалось, що тобі погано в цих стосунках, то це точно не здалося. “Дура” – це заклик до усіх жінок усвідомити свою цінність та розірвати коло приниження, що залишає відбиток у їхній свідомості. Це пісня про те, що здорові стосунки дарують радість та тепло, в той час, як токсичні наносять нові рани та деруть старі шрами.

Набридло усвідомлювати, як в суспільстві люди досі нормалізують жахливе ставлення партнерів одне до одного, називаючи це пристрастю або ж особливостями характеру. Стереотип про те, що потрібно потерпіти, полюбити та прийняти людину такою, як вона є, і врешті-решт віддати себе на знищення партнеру через щирі почуття – має померти. Кохання це ніколи про насилля і завжди про повагу та відданість. Моя пісня “Дура” є завуальованим проханням до всіх припинити ідеалізувати стосунки, в яких вам погано, і виходити з них задля власного щастя, що б партнер про це вам не казав, – поділився співак.

Співак Володимир Дантес / Пресслужба

Нову пісню Володимира Дантеса “Дура” вже можна послухати на всіх музичних платформах.

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