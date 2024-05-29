Юрій Ткач розповів, як вчився в одному універі разом із батьком
29 травня 2024 11:40
Гуморист, ведучий Юрій Ткач
Пресслужба Нового каналу
Гуморист, ведучий та один з коміків проєкту «Розсміши коміка по-новому» Юрій Ткач пригадав курйозну історію про батька.
«Розсміши коміка по-новому» (Новий канал) Юрій Ткач.
У мене дві освіти, а в батька – три. Останню батькову та мою ми святкували одночасно, оскільки два з половиною роки вчилися разом, – сміючись, розповідає Ткач у YouTube-проєкті «ТеСАМеШоу». – Я займався КВК, а мама завжди казала: «Юра, тобі треба друга освіта, щоб займатися не смішинками, а серйозними справами». Врешті вийшло так, що батьки оплачували мені другу вищу освіту, а я туди не ходив. Сподівався, що оцінки мені поставлять просто так. Щоб ви розуміли, спеціальність «Економічна кібернетика», де було п’ять мов програмування. І це капець! Більше того, саме під час сесії, взимку, ми їздили командою «Дніпро» на виступи КВК. Тож треба було якось домовлятися з викладачами.
Гуморист, ведучий Юрій Ткач / Пресслужба Нового каналу
Батьки дуже образилися на мене. Але я сказав, що виправлю цю помилку. Дізнався, що в Дніпрі є ще один виш, в який легко вступити. Розповів про це батькам. А через день тато такий: «Юрчику, щоб ти не «злиняв», я буду з тобою вчитись». Я був шокований, – пригадує гуморист. – Коли вперше прийшов і сів за парту поряд із батьком, то не міг повірити в те, що відбувається (сміється). Але найцікавіше, що фестивалі КВК ж не припинялись, і ми продовжували туди їздити. Якось, пам’ятаю, зателефонував тато і сказав: «Вітаю! Ти відмінник». Ось так батя «рішав» за мене сесії.
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