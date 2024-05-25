Учасник «Розсміши коміка по-новому» Андрій Бережко розповів про просмажку

Ексклюзив 25 травня 2024 10:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Учасник «Розсміши коміка по-новому» Андрій Бережко розповів про просмажку
Учасник «Розсміши коміка по-новому» Андрій Бережко
Пресслужба Нового каналу

Комік з шоу «Розсміши коміка по-новому» Андрій Бережко пояснив, для чого українцям розвиток цього гострого жанру гумору.

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«Розсміши коміка по-новому» – чи не єдиний проєкт в Україні, в якому одночасно можна побачити безліч жанрів гумору. Стендап, мініатюри, набір окремих коротких жартів, імпровізація, комедійні пісні, просмажка – будь-що й на будь-який смак. До речі, останнім часом популярності в нашій країні набирає саме просмажка. Це жанр, у якому комік читає жарти про певну людину, в яких по-доброму та водночас гостро висміюються певні дії чи особливості. 

У дванадцятому випуску шоу «Розсміши коміка по-новому» (Новий канал) цей жанр представив Андрій Бережко.

Я давно займаюся стендапом. А от просмажка це більше хобі. Стендап однозначно легше писати, оскільки ти жартуєш про себе. Коли про когось, то складніше. Потрібно відчувати межу і в жодному разі не перетнути її, бо можна натрапити на кенсел. Ти завжди ніби ходиш по мінному полю, – ділиться учасник. – Я – креативний продюсер YouTube-каналу «Мінус перший», де ми розповідаємо доволі гострі жарти. Працюючи в цьому жанрі та запрошуючи зірок до себе, зрозумів, що багато з них, на жаль, не мають самоіронії. Було таке, що приходили й ображались. Водночас є багато знаменитостей, які самі напрошуються у наш проєкт.

Учасник «Розсміши коміка по-новому» Андрій Бережко / Пресслужба Нового каналу

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Гуморист каже, що в Америці, наприклад, цей жанр існує вже давно. У нашій країні лише набирає обертів у YouTube чи на живих виступах. 

Хочу наголосити на тому, що просмажка – насправді дуже крутий жанр, який зближує. Адже висміювати певні мінуси одне одного – це і є про силу людини, – каже Андрій Бережко. – Я часто виступаю на корпоративах IT-компаній. І от багато з них замовляють просмажку про всіх співробітників. Я пишу жарти за анкетами, виходжу, неочікувано жартую, і всім весело. Класно, коли керівник та простий працівник поруч сміються, і в цей час руйнується та «стіна» в колективі.

Нагадаємо, 

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