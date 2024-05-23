Алла Мазур стала спеціальною амбасадоркою Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН

Ведуча Алла Мазур привітала талановитих фіналістів Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН.

Авторка і ведуча інформаційно-аналітичної програми «ТСН. Тиждень» Алла Мазур стала спеціальною амбасадоркою Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Канал «1+1 Україна» виступив комунікаційним партнером.

Впродовж року учні та учениці з усіх куточків країни готували й захищали свої наукові роботи. Українське наукове комʼюніті поповнилося новими іменами юних математиків, економіків, фізиків, мовознавців, IT-спеціалістів, літературознавців, філософів, техніків та істориків. До третього, останнього, етапу увійшли роботи 1 160 учасників, які представили 1 187 дослідницьких проєктів. 282 члени журі оцінювали роботи у 69 секціях, витративши 600 годин на онлайн-захисти.

Серед фіналістів-призерів конкурсу-захисту МАН: бойова турель для знищення повітряних цілей низького польоту, розробка технології створення надлегкого металополімерного матеріалу для протимінного захисту; система навігації літального апарату в умовах урбаністичного ландшафту; розробка та тестування експериментального літака аеродинамічної схеми «Качка»; SТЕМ-проєкт: розробка підводного дрона для гідрологічних досліджень водойм; система неінвазивного вимірювання концентрації глюкози в крові людини; розумний бджолиний вулик «Bee-Pi», конструювання та виготовлення універсального воєнного робота та інші.

Конкурс-захист МАН відкриває учасникам шлях до міжнародних наукових платформ. Переможці мають можливість представити свої роботи на міжнародних конкурсах та виставках. І зрештою було визначено 607 переможців.

Алла Мазур привітала всіх фіналістів, побажала юним дослідникам попри війну «рости, креативити, робити винаходи, дивувати світ нашими знаннями – і бити ворога несподіваними ідеями», а також анонсувала серію телесюжетів про учасників та їхні винаходи у ТСН та «ТСН. Тиждень».

Моєму сину також 16. І я дуже добре бачу, як у цьому віці особливо хочеться перевернути світ, зробити все по-своєму. Тішуся, що знайшлися і поряд з вами мудрі люди – ваші батьки, ваші наукові керівники, - які підтримали ці ваші несподівані ідеї і допомогли довести їх до нинішнього фіналу. ТСН завжди із задоволенням розказує про найцінніший скарб нашої країни: наших неймовірних дітей, підлітків, школярів. Які вражають своїм інтелектом – і вселяють віру, що Україна таки стане східно-європейським економічним тигром, – звернулася до молоді Алла Мазур.

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