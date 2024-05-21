Міша Лебіга розповів, як знак долі допоміг йому обрати чотирилапого друга

21 травня 2024 15:38 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Міша Лебіга розповів, як знак долі допоміг йому обрати чотирилапого друга
Блогер та стример Міша Лебіга
Пресслужба Нового каналу

Популярний український блогер та стример Міша Лебіга взяв участь в інтелектуально-розважальному шоу «єПитання» та розповів про чотирилапого друга.

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Велика війна в нашій країні змусила українців вчитися цінувати кожен момент життя, йти до мрій та знаходити щастя у простих речах. Так і для Михайла Лебіги одна з атак росіян стала потужним поштовхом до переосмислення. Інфлюенсер зрозумів – не можна відкладати мрії на потім, адже життя надто коротке й непередбачуване. 

Під час зйомок шоу «єПитання», яке щопонеділка о 20:00 показує Новий канал, Міша Лебіга розповів, як одна з його мрій стала реальністю. 

Про домашнього улюбленця я мріяв дуже давно. Ще й у TikTok мені постійно випадали відео, де хлопець вдягає свого собаку в такий самий одяг, як і в нього. Щодня в них був новий парний look, і вони виходили разом гуляти. Мене аж трусило, бо я все життя хотів собаку, – розповідає Міша Лебіга. – У січні російська ракета влучила в будинок у Дніпрі, і мене це так вразило! (14 січня 2023 року російські війська вдарили ракетами по багатоповерхівці у Дніпрі. Загинуло 46 людей, серед них шестеро дітей. Понад 80 людей отримали поранення. - Прим. ред.). Я вирішив: треба встигнути зробити те, що давно хотів. Наступного дня я зателефонував заводчикам, щоб замовити собаку. Вони почали надсилати мені фото цуциків. Спочатку кинули одного, через шість годин ще – це був мій Майкл, і з’ясувалося, що він народився в один день зі мною. Я вирішив – це 100 % мій, я його заберу!

Блогер та стример Міша Лебіга / Пресслужба Нового каналу

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Майкл – собака породи чау-чау, який нагадує маленьке декоративне ведмежа. Такі песики віддані господарям та прагнуть охороняти їх.

Це такий песик, який може гавкати просто так або якщо хтось зайде на подвір’я, – зізнається Міша. – І дуже гучним гавканням він реагує на вибухи. Коли чує їх, то хоче вирішити цю проблему. Йому не страшно, він не лякається, а просто бажає знати, чого воно таке гучне. І гавкає на вибухи.

Пес Міші Лебіги / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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