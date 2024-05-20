Ірина Сопонару вийшла заміж і поділилася фотографіями з розпису

20 травня 2024 19:16 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Ірина Сопонару вийшла заміж і поділилася фотографіями з розпису
Акторка Ірина Сопонару
instagram.com/irinasoponaru

37-річна зірка «Жіночого Кварталу» Ірина Сопонару вперше вийшла заміж. В Instagram артистка опублікувала знімки з РАЦСу.

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Чоловіком Ірини Сопонару став її коханий – британець Ріс. Пара у відносинах з 2021 року. Під час повномасштабної війни закохані почали жити разом.

Рік тому, у травні, чоловік попросив руки Ірини. І ось за рік пара розписалася. Церемонія розпису відбулася в Україні.

Приймаємо привітання, – підписала серію фотографій Ірина Сопонару.

Раніше акторка розповідала, як познайомилася зі своїм коханим:

Історія знайомства досить тривіальна. Ми побачили одне одного в популярному, на той момент, закладі. Він до мене підійшов познайомитися, трошки поговорили, обмінялись Instagram і…заручились. Жартую. Між цими подіями ще було багато побачень, подорожей, поцілунків, вечірок… а потім війна. Виїзд з країни, життя на автоматі, злість, депресія, страх, біль і багато сліз. Після повернення додому ми поступово відновлювались, намагалися жити, радіти, мріяти, вірити, боротися. Відчуття величезної гордості бути українкою та підтримка коханого.

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