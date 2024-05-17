Зірка «К.О.Д.» Олена Вознесенська розповіла про «сюрпризи» від шанувальниці серіалу

Ексклюзив 17 травня 2024 13:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Зірка «К.О.Д.» Олена Вознесенська розповіла про «сюрпризи» від шанувальниці серіалу
Акторка Олена Вознесенська
Пресслужба Нового каналу

Між раундами розважального шоу «єПитання» акторка Олена Вознесенська розповіла про фанатку по сусідству.

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Знаменитості часто стикаються з підвищеним інтересом до їхнього життя. Кожен може обговорювати чутки про особисте зірок, хейтити зовнішність і нові роботи, а дехто навіть переслідувати чи залякувати їх. Акторка Олена Вознесенська має таку «шанувальницю» по сусідству, історія з якою почалася ще девʼять років тому. 

За лаштунками шоу «єПитання», що Новий канал показує щопонеділка о 20:00, зірка серіалів «Слід» і «К.О.Д.» відверто розповіла про темну сторону її популярності. 

Я люблю своїх шанувальників і завжди намагаюся відповісти їм у соцмережах. Мені приємно отримувати невеличкі подаруночки і слова вдячності від них. Але є одна «фанатка», яка дивує мене своєю «любовʼю» мало не щодня (усміхається). Під нами живе сусідка, яка дивиться серіал «Слід» лише через мене. Однак її захоплення дуже специфічне, – каже Олена Вознесенська Новому каналу. – Почалося все з того, що вона викликала поліцію і писала заяви, що в нашій квартирі живуть алкоголіки, які організували тут притон. А все через те, що напередодні вночі в дитини була температура 40 градусів, ми з чоловіком носилися по квартирі то за градусником, то за сиропом, то за водою і оцтом. Навіть не передати, що лишень сусідка не наробила нам за ці роки. Поливала кілька разів сечею килимок біля вхідної двері, після чого довелося поставити камеру. Побила нам вікна: намотала на довгу палицю мотузку, причепила щось металеве, вилізла зі свого вікна й почала гатити по наших. Ми навіть на камеру це зняли.

Олена Вознесенська на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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Коли народилася друга дитина, донечка Аріадна, стосунки Олени з сусідкою ще погіршилися.

Вона разом із сином почала вмикати на цілий день музику на всю гучність і йти з квартири. А скільки разів сусідка викликала усілякі служби, навіть з ювенальної юстиції: мабуть, хотіла, щоб у нас відібрали дітей. І це лише тому, що ми всією родиною прокидаємося о 7:00, збираємося в садочок, школу, на роботу й заважаємо їм спати, – ділиться зірка серіалів. – Якось начальник охорони навіть влаштував нам зустріч на нейтральній території, хотів пояснити їй, що діти – то нормально. Як і те, що нормально прокидатися о 7-й ранку і збиратися на роботу. Нормально, коли діти вдень бігають, граються іграшками на підлозі, або ж коли щось падає. Ми все це чуємо від сусідів зверху, але не звертаємо уваги.

Олена Вознесенська на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Аби зробити життя сусідів комфортнішим, Олена з чоловіком придбала речі, які знизили рівень шуму в квартирі. Приміром, замовили мʼякі мішечки на стільці, щоб вони не совалися гучно, постелили килим, на якому граються діти, а ще купили тихішу пральну машину. 

Але це нічого не змінило. Тому ми сприймаємо цю ситуацію по-філософськи. Ніхто тобі не друг, ніхто тобі не ворог, але кожна людина у твоєму житті – то твій учитель. Ця жінка вчить нас бути терпимими й думати про інших. А її вчинки – то Бог їй суддя, воно обовʼязково їй повернеться у стократному розмірі, – додала акторка.

Нагадаємо, 

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