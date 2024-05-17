Зірка «К.О.Д.» Олена Вознесенська розповіла про «сюрпризи» від шанувальниці серіалу
Між раундами розважального шоу «єПитання» акторка Олена Вознесенська розповіла про фанатку по сусідству.
За лаштунками шоу «єПитання», що Новий канал показує щопонеділка о 20:00, зірка серіалів «Слід» і «К.О.Д.» відверто розповіла про темну сторону її популярності.
Я люблю своїх шанувальників і завжди намагаюся відповісти їм у соцмережах. Мені приємно отримувати невеличкі подаруночки і слова вдячності від них. Але є одна «фанатка», яка дивує мене своєю «любовʼю» мало не щодня (усміхається). Під нами живе сусідка, яка дивиться серіал «Слід» лише через мене. Однак її захоплення дуже специфічне, – каже Олена Вознесенська Новому каналу. – Почалося все з того, що вона викликала поліцію і писала заяви, що в нашій квартирі живуть алкоголіки, які організували тут притон. А все через те, що напередодні вночі в дитини була температура 40 градусів, ми з чоловіком носилися по квартирі то за градусником, то за сиропом, то за водою і оцтом. Навіть не передати, що лишень сусідка не наробила нам за ці роки. Поливала кілька разів сечею килимок біля вхідної двері, після чого довелося поставити камеру. Побила нам вікна: намотала на довгу палицю мотузку, причепила щось металеве, вилізла зі свого вікна й почала гатити по наших. Ми навіть на камеру це зняли.
Вона разом із сином почала вмикати на цілий день музику на всю гучність і йти з квартири. А скільки разів сусідка викликала усілякі служби, навіть з ювенальної юстиції: мабуть, хотіла, щоб у нас відібрали дітей. І це лише тому, що ми всією родиною прокидаємося о 7:00, збираємося в садочок, школу, на роботу й заважаємо їм спати, – ділиться зірка серіалів. – Якось начальник охорони навіть влаштував нам зустріч на нейтральній території, хотів пояснити їй, що діти – то нормально. Як і те, що нормально прокидатися о 7-й ранку і збиратися на роботу. Нормально, коли діти вдень бігають, граються іграшками на підлозі, або ж коли щось падає. Ми все це чуємо від сусідів зверху, але не звертаємо уваги.
Аби зробити життя сусідів комфортнішим, Олена з чоловіком придбала речі, які знизили рівень шуму в квартирі. Приміром, замовили мʼякі мішечки на стільці, щоб вони не совалися гучно, постелили килим, на якому граються діти, а ще купили тихішу пральну машину.
Але це нічого не змінило. Тому ми сприймаємо цю ситуацію по-філософськи. Ніхто тобі не друг, ніхто тобі не ворог, але кожна людина у твоєму житті – то твій учитель. Ця жінка вчить нас бути терпимими й думати про інших. А її вчинки – то Бог їй суддя, воно обовʼязково їй повернеться у стократному розмірі, – додала акторка.
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