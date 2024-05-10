GROSU відкрила нові подробиці особистого життя та заспівала про це

10 травня 2024 18:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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GROSU відкрила нові подробиці особистого життя та заспівала про це
Співачка GROSU
Пресслужба

Саундтрек колишніх стосунків. Саме так називає нову пісню “Ломка” українська співачка GROSU.

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Як і більшість пісень артистки, нова композиція є автобіографічною. Саме невдалі стосунки з відомим актором, який її зраджував, підштовхнули написати цю пісню. Довгий час трек лежав на полиці і чекав свого часу. Та наразі GROSU вирішила відкрити особисті переживання та підтримати тих, кого зрадили.

Так сталося, що моя історія почалася між моїм першим і другим шлюбом. Ви ніколи не чули, що я була в стосунках із цією людиною, Інтернет про це не знає. Але це також дуже публічна людина і це актор. Стосунки тривали близько року. Вони почалися одразу ж після розриву з першим чоловіком. Він наполегливо залицявся. Спочатку я не хотіла мати жодних стосунків, але врешті не змогла встояти. Стосунки розвивалися стрімко, ми оселилися разом в одній квартирі. Утім, в нього були різні відрядження. Інтуїція весь час підказувала, що щось відбувається не так. Мені здавалося, що в нього надто близькі стосунки з колегами за сценою. Врешті, інтуїція не підвела. Чоловік таки дійсно почав зраджувати, і відбувалось це чимало разів, — поділилася артистка незадовго до випуску треку у своєму тематичному відео щоденнику у ТікТоці.

Співачка GROSU / Пресслужба

Відеопроєкт назвала “Як впіймати зрадника, або Мудаколомка”. В його рамках GROSU ділиться відвертостями, які раніше нікому не розповідала, зокрема про своїх колишніх та їхні обмани. 

Хочу своїм прикладом підтримати дівчат, які переживали чи переживають подібні історії. Дівчата, цінуйте себе та любіть!

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До того ж артистка вирішила екранізувати історію, про яку заспівала в новій пісні “Ломка”, та випустила автобіографічний кліп. Для зйомок кліпу були спеціально відібрані вінтажні костюми 70-х років. 

Їм більше 50 років і навіть більше. Адже, до прикладу, костюму, в якому знімалась я, майже 60 років. 

Над кліпом працювала україно-американська команда. Родзинки до роботи додало те, що у кадрі з'являться акторки різних національностей. Прем'єра відбулась на офіційному YouTube-каналі GROSU. 

Нагадаємо, 

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