Новонароджений син учасниці «Від пацанки до панянки» Влади Роговенко опинився в реанімації

8 травня 2024 13:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Новонароджений син учасниці «Від пацанки до панянки» Влади Роговенко опинився в реанімації
Учасниця «Від пацанки до панянки» Влада Роговенко
Пресслужба Нового каналу

Учасниця «Від пацанки до панянки» та «Супермодель по-українськи» Влада Роговенко, яка вдруге стала мамою, розповіла, що трапилося з дитиною після пологів та в якому стані немовля зараз.

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4 травня улюблениця українських глядачів Влада Роговенко вдруге стала мамою. Хлопчик народився в американському шпиталі в Маямі. Пологи минули добре, але те, що відбулося після них, затьмарило радість від довгоочікуваної зустрічі з малюком та стало неабияким приводом для хвилювання.

Влада Роговенко в ексклюзивному коментарі Новому каналу розповіла про те, що сталося. 

Моя дитина опинилася в реанімації. 5 травня, на Великдень, медичний персонал забрав малого на купання. І якраз мій старший син мав прийти в лікарню й познайомитися з братиком, – розповідає Влада Роговенко. – Його забрали, десь через 30 хвилин мої друзі привели Марка, і ми всі разом чекали на малюка. Раптом приходить лікар і говорить, що моя дитина в реанімації. Я в шоковому стані, не розумію, що відбувається. Лікарі почали робити обстеження, і з’ясувалося, що в сина уповільнюється серцебиття до 70-80 ударів на хвилину, а потім різко підвищується до 120. Воно нестабільне, стрибає туди-сюди, через це йому не вистачає кисню. Тому лікарі забрали його до реанімації та почали з’ясовувати, що відбувається.

Влада Роговенко з сином / Пресслужба Нового каналу

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Наступні кілька днів стали для Влади та її родини ще тим випробуванням. Адже щоб перевірити все, потрібен час.

Три дні я провела як у пеклі, не розуміла, що відбувається, чекала на всі аналізи, дуже нервувала. Були припущення, що це або серце, або інфекція. Здали аналізи, тест на інфекцію треба було чекати 48 годин, усе гаразд, інфекції немає. УЗД серця, дякувати Богу, теж нормальне, – ділиться Влада. – Обстеження продовжилися, перевірили все, що тільки можна було. Я за все своє життя таких аналізів ніколи не здавала. І останнє, що ми зробили сьогодні, – це МРТ голови. Теж усе добре.

Влада Роговенко з сином / Пресслужба Нового каналу

Вірогідно, що проблема – в адаптації дитини до навколишнього світу, і з часом показники нормалізуються. Але лікарі вирішили не ризикувати, тож поки що малюк лишається у шпиталі.

Зараз я вже вдома зі старшим сином Марком, але Тім досі в реанімації. Щодня туди їжджу, відвожу Марка до садочка й одразу до лікарні. Коли сина випишуть – незрозуміло. Поки через його стан вони не можуть цього зробити. – говорить Влада. – І як з’ясувалося, я народжувала у клініці, яка спеціалізується на недоношених вагітностях та різних патологіях. Тому якщо в інших лікарнях під час пологів щось іде не так, усіх таких немовлят привозять сюди. Дякувати Богу, з дитиною все гаразд, аналізи чудові, це не інфекція, це не проблеми з органами, вірогідно, просто така адаптація. Я його розумію, бо тут, у Маямі, дуже спекотно. І ще досі не вірю, що я мама двох.

Нагадаємо, 

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