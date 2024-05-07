Вікторія Маремуха розповіла про різницю у ставленні до дитини французів та українців

Топ правил виховання від Віки Маремухи.

Зірка серіаліті Нового каналу «Київ вдень та вночі», модель, акторка та інфлюенсерка Вікторія Маремуха вдало поєднує роботу, саморозвиток та виховання сина. Їхньому з чоловіком-французом Луї сину Луці майже півтора року. Хлопчик дуже активний та допитливий!

За лаштунками зйомок інтелектуально-розважального шоу «єПитання» (Новий канал) Маре розповіла про основні правила та табу у вихованні сина.

Коли в сина стаються істерики, я намагаюся його заспокоїти, обійняти, і в жодному разі не кричати, а домовлятися. Коли він капризує, кажу: «Лукуся, так не можна». І навіть вже в такому віці обов’язково пояснюю чому, – ділиться зірка. – Якщо ви забороняєте щось дитині, то знаходьте компроміс і розмовляйте. Наприклад, щодо харчування: «Я тобі не дам зараз те, що ти хочеш, але можу дати рисовий хлібець». Також є правило стосовно їжі – не дозволяти солодкого. Хочу протриматися до трьох років і не давати цукор взагалі. Він їсть лише фрукти. Ще в мене є табу користування гаджетами. Мультик вмикаю лише в подорожі, коли потрібно заспокоїти та всадити. Та якщо і вмикаю, то щось розвиваюче.

Інфлюенсерка Вікторія Маремуха з сином / Пресслужба Нового каналу

Віка Маре не приховує, що їхня сім’я користується послугами няні. Але не постійно, а лише в насичені робочі дні. А взагалі родина намагається часто активно й продуктивно проводити час разом.

Лукуся дуже любить малювати й ліпити щось з пластиліну. І їсти його (сміється). Тому нам важливо робити це разом, – розповідає інфлюенсерка. – А ще в нас є обов’язкова сімейна традиція – раз на тиждень їздити разом снідати. Він вже в такому віці, що все розуміє, терпляче сидить і чекає свої сирники чи ще щось. Потім ми разом їдемо в дитячий розважальний центр, яких по Києву дуже багато. А потім – у басейн. Лукуся дуже любить плавати.

Також, коли є можливість, Лукуся проводить час із бабусями та дідусями. До речі, Віка розповідає, що підхід до виховання дитини в українців і французів суттєво відрізняється. І це дуже цікаво простежується в їхній родині.

У наших бабусь та дідусів – гіперопіка. Тобто не спускати дитину з рук, одягати у 150 кофт та шкарпеток, хвилюватися, чи не голодний. А у французів – навпаки. Нормально, коли боса дитина бігає по хаті, соплі течуть. Головне, що малий поїв та в безпеці, а все інше може й сам по собі, – з усмішкою каже Маре. – І ми з Луї, якщо чесно, такі ж. Бо виховувались у певних сім’ях. Тож у Лукусі, скажімо, є хороший баланс. Щодо мови, то я спілкуюся з сином українською, а Луї – французькою. А якщо ми всі разом, то англійською. Перші слова Лукусі – українською. Хоча, наприклад, слово «банан» майже однаково всіма мовами, син чітко його говорить.

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