Роман Міщеряков поділився історією, як вони з дружиною знайшли собі чотирилапого друга

Актор скетчкому «Зв’язок» Роман Міщеряков взяв участь у шоу «єПитання» розповів про улюбленця з притулку.

Домашні улюбленці – це вірні друзі та члени родини, які дарують нам безмежну любов і здатні наповнити сенсом наші будні. А ми віддячуємо їм турботою й беремо на себе відповідальність за їхнє життя і добробут.

Під час зйомок інтелектуально-розважального шоу «єПитання» актор серіалу «Зв’язок» Роман Міщеряков привернув увагу до проблем безпритульних і покинутих пухнастиків та ексклюзивно поділився з Новим каналом, як допомагає центру врятованих тварин.

У нас вдома є чудовий пес на ім`я Батон. Він з нами вже чотири роки. Моя дружина допомагала притулку для тварин і якось надіслала мені фото цуценяти й запитала, чи не проти я, щоб ми взяли його до себе. Він був дуже гарний, – згадує Роман Міщеряков. – Я відповів дружині, що так, давай заберемо його. Вона сказала: «Супер, я вже в Борисполі, приїхала на знайомство з ним», – сміється Роман. – Він дуже смішний. У нас собака-комік: від смішних поглядів та звуків до поведінки.

Ведучий Роман Міщеряков на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Маючи вдома одного домашнього улюбленця, подружжя продовжує допомагати й іншим тваринкам з притулку, які теж потребують турботи та любові.

Ми підтримуємо зв`язок з центром врятованих тварин URSA. Нещодавно наш друг-військовий привіз нам двох цуценят з Донецької області, які жили з ним на позиціях. Ми зробили всі щеплення та почали шукати їм родину. Дівчата з центру врятованих тварин URSA відреагували на запит і забрали їх до себе на утримання. А ми з дружиною взяли цих песиків під фінансову опіку. В центрі цуценят назвали Ром і Джулс. І ось нещодавно Ромку взяла нова родина. Джулс ще чекає на свій дім. Тому, можливо, хтось хоче взяти Джулса до себе? – сподівається Роман. – Беріть собі тваринок з притулків, адже вони стануть для вас справжніми друзями. Собаки віддають стільки любові! А скільки щастя у хвостатого, коли ви повертаєтеся додому! Візьміть собі собаку, зробіть одне одного щасливішими.

Нагадаємо,