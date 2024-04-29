Богдан Шелудяк розповів про нові реалії міста, де він виріс

29 квітня 2024 13:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Богдан Шелудяк розповів про нові реалії міста, де він виріс
Ведучий Богдан Шелудяк
Пресслужба Нового каналу

Ведучий ігрового шоу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк розповів про рідне місто.

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24 лютого 2022 року розділило життя мільйонів українців на до та після. Ракетні удари, мінометні обстріли, вибухи, – те, що раніше було лише в новинах, стало жахливою реальністю. Тисячі людей у пошуках порятунку були змушені залишити рідні домівки. 

Ведучий Нового каналу Богдан Шелудяк провів своє дитинство на Сумщині в місті Середина-Буда, що розташоване майже на кордоні з рф. Зараз місто під постійними обстрілами. 

Я був у рідному місті понад два роки тому, коли зустрічали Новий 2022 рік. У перші місяці війни Середина-Буда була відрізана, доїхати туди стало неможливо. Коли наші вибили російські війська, мої батьки приїжджали до мене в Київ, – згадує Богдан. – До столиці вони переїхали не одразу, але зараз вже живуть тут: мама вже другий рік, батько – близько пів року. Друзі теж усі виїхали звідти, забрали своїх батьків. Там справді небезпечно. У Середині-Буді в мене вже нікого немає, залишився лише батьківський будинок.

Ведучий Богдан Шелудяк на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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Богдан поділився, що допомагає особисто йому переживати складні часи.

Коли я заходжу в кадр і комунікую там з людьми, то повністю від усього абстрагуюся. Спеціально нічого не роблю, щоб це відбувалося. Можете спробувати будь-що, що вас щиро захоплює, і побачите: коли ви захоплені якоюсь справою, всі проблеми йдуть на другий план. І час тоді швидко летить.

Нагадаємо, 

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