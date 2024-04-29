Богдан Шелудяк розповів про нові реалії міста, де він виріс

Ведучий ігрового шоу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк розповів про рідне місто.

24 лютого 2022 року розділило життя мільйонів українців на до та після. Ракетні удари, мінометні обстріли, вибухи, – те, що раніше було лише в новинах, стало жахливою реальністю. Тисячі людей у пошуках порятунку були змушені залишити рідні домівки.

Ведучий Нового каналу Богдан Шелудяк провів своє дитинство на Сумщині в місті Середина-Буда, що розташоване майже на кордоні з рф. Зараз місто під постійними обстрілами.

Я був у рідному місті понад два роки тому, коли зустрічали Новий 2022 рік. У перші місяці війни Середина-Буда була відрізана, доїхати туди стало неможливо. Коли наші вибили російські війська, мої батьки приїжджали до мене в Київ, – згадує Богдан. – До столиці вони переїхали не одразу, але зараз вже живуть тут: мама вже другий рік, батько – близько пів року. Друзі теж усі виїхали звідти, забрали своїх батьків. Там справді небезпечно. У Середині-Буді в мене вже нікого немає, залишився лише батьківський будинок.

Ведучий Богдан Шелудяк на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Богдан поділився, що допомагає особисто йому переживати складні часи.

Коли я заходжу в кадр і комунікую там з людьми, то повністю від усього абстрагуюся. Спеціально нічого не роблю, щоб це відбувалося. Можете спробувати будь-що, що вас щиро захоплює, і побачите: коли ви захоплені якоюсь справою, всі проблеми йдуть на другий план. І час тоді швидко летить.

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