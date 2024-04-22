Даша Петрожицька розповіла про відгуки від глядачів про українські комедії під час війни

22 квітня 2024 11:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Даша Петрожицька розповіла про відгуки від глядачів про українські комедії під час війни
Акторка Даша Петрожицька
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Даша Петрожицька розповіла про хейт.

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Попри складну ситуацію через повномасштабну війну, в Україні продовжують активно створювати контент, зокрема розважальний. Наші митці намагаються зняти якомога більше фільмів та проєктів, аби люди мали можливість відпочити й відволіктися. Водночас деякі українці вважають, що розважальний контент зараз не на часі. 

Думками з цього приводу поділилася заслужена артистка України, виконавиця однієї з ролей у серіалі Нового каналу «Будиночок на щастя» Даша Петрожицька.

Думаю, зараз треба бути дуже обережним і думати, які проєкти знімати. Чи на часі комедії? Так! Але робити їх треба з розумом. Бо зіштовхувалася з різними коментарями людей. І я їх розумію! Зараз українці сприймають критично все, хоч що б ти зробив. Тому часто ллється хейт, – ділиться думками зірка. – Але є категорія глядачів, які, навпаки, дякують за те, що можуть переключитися. Після перегляду серіалу чи відвідування вистави в театрі люди вдячні за ковток свіжого повітря.

Акторка Даша Петрожицька / Пресслужба Нового каналу

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Даша каже, що завжди старається читати коментарі. І навіть має не дуже приємну звичку – інколи відповідати людям на хейтерські відгуки.

Мені хочеться почати виправдовуватись, хоча водночас розумію, що не треба цього робити. Не маю виправдовуватись за сценарій чи дії моєї героїні. Хіба що за те, як я це показала, – говорить Петрожицька. – Розумію настрій наших людей. Їм хочеться вилити це все. І мені навіть шкода тих, хто пише неприємні речі. Інколи я вмикаюсь у ті коментарі, та в більшості випадків намагаюся тримати себе в руках і казати собі: «Дашо, не читай. Забудь. Не думай» (усміхається).

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