«Рубан» та «Подвійні ставки» – головні серіальні прем’єри весняного сезону телеканалу ICTV2
У другу весну в історії каналу і свій перший повноцінний весняний сезон ICTV2 презентує дві серіальні прем’єри.
Весняний сезон для своїх на телеканалі ICTV2 подарує глядачам нові захопливі сюжети. У небезпечних сутичках зійдуться дві непримиримі сили: хороші хлопці і безпринципні злочинці. Саме зараз, коли у суспільстві панує високий попит на справедливість і покарання негідників, ці проєкти стають найактуальнішими.
Ми раді запропонувати глядачам наші премʼєрні продукти. Нові актуальні історії, які перегукуються з сучасністю, але мають розважальний формат дуже важливі зараз. Переконані, що ці дві премʼєри не тільки з успіхом пройдуть весною, але й матимуть успіх тривалий час опісля, зокрема і на платформах. Але додам, наші весняні премʼєри – це тільки репетиція того, що чекатиме на глядачів в ефірі каналу восени, – каже маркетинг-директорка телеканалів ICTV і ICTV2 Поліна Толмачова.
Це свіжий для України детектив за методом героя – психологія. Улюбленець глядача Вʼячеслав Довженко продовжує підтримувати своєю енергією, харизмою, позитивом, створюючи новий та досить екстравагантний для себе образ психолога-консультанта. При всій легкості загальної тональності серіал має глибоку наскрізну драматичну лінію в житті головного героя, – коментує головна продюсерка серіального напряму ICTV та ICTV2 Ірина Храновська.
Серіал зібрав яскравий каст. Головні ролі виконають Влад Нікітюк, Тетяна Злова, Ольга Голдис та ін.
У кадрі багато візуальних ефектів, складних трюків, масштабних бойових постановок, що робить проєкт одним з високоякісних зразків жанру екшену. Головні ролі виконують Яків Кучеревський, Анна Гуляєва, Валентин Томусяк, Олексій Нагрудний та ін.
Дати премʼєр серіалів ICTV2 оголосить вже незабаром. Залишайтеся серед своїх з ICTV2 і проведіть весну з новими героями!
Нагадаємо,