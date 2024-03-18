«Рубан» та «Подвійні ставки» – головні серіальні прем’єри весняного сезону телеканалу ICTV2

18 березня 2024 14:42 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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«Рубан» та «Подвійні ставки» – головні серіальні прем’єри весняного сезону телеканалу ICTV2
«Рубан» та «Подвійні ставки» – головні серіальні прем’єри весняного сезону телеканалу ICTV2
Пресслужба каналу ICTV

У другу весну в історії каналу і свій перший повноцінний весняний сезон ICTV2 презентує дві серіальні прем’єри.

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Психологічний детектив «Рубан» з Вʼячеславом Довженком в головній ролі і кримінальний екшен «Подвійні ставки». Інтрига з перших серій, герої, що прагнуть справедливості, і гостра актуальність історій – головні складники нових серіалів. 

Весняний сезон для своїх на телеканалі ICTV2 подарує глядачам нові захопливі сюжети. У небезпечних сутичках зійдуться дві непримиримі сили: хороші хлопці і безпринципні злочинці. Саме зараз, коли у суспільстві панує високий попит на справедливість і покарання негідників, ці проєкти стають найактуальнішими. 

Ми раді запропонувати глядачам наші премʼєрні продукти. Нові актуальні історії, які перегукуються з сучасністю, але мають розважальний формат дуже важливі зараз. Переконані, що ці дві премʼєри не тільки з успіхом пройдуть весною, але й матимуть успіх тривалий час опісля, зокрема і на платформах. Але додам, наші весняні премʼєри – це тільки репетиція того, що чекатиме на глядачів в ефірі каналу восени, – каже маркетинг-директорка телеканалів ICTV і ICTV2 Поліна Толмачова.

«Рубан» та «Подвійні ставки» – головні серіальні прем’єри весняного сезону телеканалу ICTV2 / Пресслужба каналу ICTV

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У прем’єрному детективному серіалі «Рубан» головну роль виконав відомий український актор В’ячеслав Довженко, зірка серіалу «Дільничний з ДВРЗ». Улюбленого актора глядачі каналу побачать у новому образі елітного психотерапевта Гліба Рубана. Консультації і семінари героя неабияк популярні в світських та бізнес-колах. Але внутрішній поклик робити світ кращим спонукає Гліба і його команду допомагати поліції розкривати найстрашніші злочини. Кожний епізод 8-серійного детективу – нове розслідування, що ефектно розкриває Рубан. 

Це свіжий для України детектив за методом героя – психологія. Улюбленець глядача Вʼячеслав Довженко продовжує підтримувати своєю енергією, харизмою, позитивом, створюючи новий та досить екстравагантний для себе образ психолога-консультанта. При всій легкості загальної тональності серіал має глибоку наскрізну драматичну лінію в житті головного героя, – коментує головна продюсерка серіального напряму ICTV та ICTV2 Ірина Храновська.

Серіал зібрав яскравий каст. Головні ролі виконають Влад Нікітюк, Тетяна Злова, Ольга Голдис та ін.

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8-серійний екшен «Подвійні ставки» знімали ще до повномасштабного вторгнення, але проєкт й нині актуальний завдяки темам, які в ньому підіймаються. Це історія сучасного чесного хлопця Ігоря Шведова (Влад Нікітюк), який повертається з фронту. На його очах вбивають єдину рідну людину – старшого брата, і Шведов починає мстити вбивцям… Герой кидає виклик злочинним угрупованням столиці і перевертням у погонах, що служать у поліції. Але на нього чекає новий удар: Ігор дізнається, що брат був впливовим кримінальним авторитетом…

«Рубан» та «Подвійні ставки» – головні серіальні прем’єри весняного сезону телеканалу ICTV2 / Пресслужба каналу ICTV

У кадрі багато візуальних ефектів, складних трюків, масштабних бойових постановок, що робить проєкт одним з високоякісних зразків жанру екшену. Головні ролі виконують Яків Кучеревський, Анна Гуляєва, Валентин Томусяк, Олексій Нагрудний та ін.

Дати премʼєр серіалів ICTV2 оголосить вже незабаром. Залишайтеся серед своїх з ICTV2 і проведіть весну з новими героями!

Нагадаємо, 

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Валентин Томусяк новини Олексій Нагрудний ICTV2 серіал Рубан Вʼячеслав Довженко Подвійні ставки Влад Нікітюк

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