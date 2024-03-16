МастерШеф 13 сезон 6 випуск від 16.03.2024 дивитися онлайн
16 березня 2024 18:30
Юлія Туренко
МастерШеф 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 16.03.2024)
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16 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 6 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 16.03.2024 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 6 випуску проєкту МастерШеф 13 сезон
: на найкращих кулінарів-аматорів сезону цього тижня чекатимуть цікаві та відповідальні випробування! Судді перевірять не лише якість, але й швидкість роботи учасників. Кожен з них має приготувати одну індивідуальну страву. В ній обов’язково має бути термічно оброблений білок, гарнір та соус. Одна з найважливіших умов конкурсу – час. Він не обмежений, «але»… Судді не обмежуватимуть час приготування, адже це зроблять самі учасники! Готування триватиме, доки перший кулінар не завершить свою страву. Якщо судді приймуть її, іншим учасникам виділять лише 3 хвилини на завершення приготування! Чи складуть кулінари випробування на швидкість та якість? Хто впорається, а хто подасть сиру страву? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 6 випуск від 16.03.2024.
6 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 25 березня онлайн на нашому сайті TV.UA.
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