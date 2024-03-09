МастерШеф 13 сезон 5 випуск від 09.03.2024 дивитися онлайн

9 березня 2024 18:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 5 випуск від 09.03.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 13 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 09.03.2024)
Пресслужба каналу СТБ

9 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 5 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 09.03.2024 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску проєкту МастерШеф 13 сезон: на найкращих кулінарів-аматорів сезону цього тижня чекатимуть цікаві та відповідальні випробування! Так, вже у першому конкурсі програми учасники випробують на собі специфічну та дуже цікаву кулінарну роботу – обов’язки приватного шефа. Головне завдання в цій сфері – догодити смакам людини чи родини, яка винаймає фахівця. Чи готові аматори до такого виклику? А перевірятимуть їхню майстерність зіркові гості, яких знають та люблять українці! Готуватимуть кулінари для трьох зіркових пар на особливу подію – романтичну вечерю! Чи зможуть учасники вразити гостей? Та що ще чекатиме на них? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 5 випуск від 09.03.2024.

5 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 18 березня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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