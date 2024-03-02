МастерШеф 13 сезон 4 випуск від 02.03.2024 дивитися онлайн

2 березня 2024 18:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 4 випуск від 02.03.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 13 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 02.03.2024)
Пресслужба каналу СТБ

2 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 4 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 02.03.2024 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проєкту МастерШеф 13 сезон: цього разу, вперше в історії українського МастерШеф, судді відразу озвучать всі три випробування, які чекатимуть на аматорів. Це будуть майстер-класи від найвідоміших та найдосвідченіших шеф-кухарів країни. Суддів проєкту! Учасники реаліті складуть екзамени на точність, якість та швидкість. Ектор вчитиме кулінарів точності. Для ресторану важливо, аби кожна нова порція меню була фотографічно схожа на попередню. Адже, коли гостям закладу полюбиться якась страва, вони повернуться за нею і чекатимуть її ідентичну копію! Ектор Хіменес-Браво проведе аматорам майстер-клас з приготування однієї з найулюбленіших страв, а учасникам доведеться приготувати її копію. Чи зможуть вони повторити страви шеф-кухарів? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 4 випуск від 02.03.2024.

4 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 11 березня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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