Світ навиворіт. Україна 10 випуск від 23.02.2024 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Україна: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 23.02.2024)
пресслужба каналу 1+1 Україна
23 лютого на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим. 10 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна від 23.02.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 10 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна: Дмитро Комаров відвідає реабілітаційний табір, де проводиться надважлива терапія для дітей, які пережили особисте горе від війни. Як правило, такі діти ставали свідками вбивств або втратили одного чи двох батьків, або пройшли жахіття окупації. У кожного з них – історія, від якої кров стигне в жилах. Як не втратити молоде покоління українців? Як говорити з дітьми про війну? Як допомогти їм пережити втрату найрідніших? Чи можливо повернути дитинство тим, у кого його відібрала війна? Дмитро Комаров спробує створити справжнє свято для дітей в реабілітаційному таборі та влаштує майстер-клас з виживання. Він навчить дівчаток і хлопчиків орієнтуватись на місцевості, в’язати вузли, розводити багаття. А особливим сюрпризом стане карпатський банош у виконанні журналіста, яким він частуватиме своїх нових друзів. Чи можливо повернути дитинство українським дітям та виростити покоління, яке вміє радіти, – дивіться у репортажі Дмитра Комарова. Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 10 випуск від 23.02.2024.