Світ навиворіт. Україна 9 випуск від 16.02.2024 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Україна: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 16.02.2024)
пресслужба каналу 1+1 Україна
16 лютого на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим. 9 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна від 16.02.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 9 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна: Дмитро Комаров вирушить в експедицію на Дрогобицький солевиварювальний завод на Львівщині. Перші писемні згадки про цю солеварню збереглися ще з 1390 року, вона є найстарішим в Україні та Східній Європі постійно діючим підприємством. Там досі добувають сіль за стародавнім методом – виварюванням. Дмитро Комаров спуститься в шахту XV століття, де людей не було вже 40 років. Як технологія, якій понад шість століть, досі лишається актуальною? Хто та як виварює дрогобицьку сіль? І в чому її особливість? Також сьогодні покажуть дивовижну історію українського військового Сергія, який втратив руку під час бойових дій у Бахмуті. Йому пощастило отримати такий протез, і тепер він вчиться користуватись новою роборукою майбутнього. До участі в бойових діях Сергій був гандболістом. Незважаючи на втрату руки, він мріє відновити тренування. Сергій запросив команду програми на свою першу гру після поранення. Який протез створили українці? В чому його унікальність? Та як українці адаптуються до найскладніших ситуацій? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 9 випуск від 16.02.2024.