Світ навиворіт. Україна 7 випуск від 02.02.2024 дивитися онлайн

3 лютого 2024 16:17 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Світ навиворіт. Україна 7 випуск від 02.02.2024 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Україна: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 02.02.2024)
пресслужба каналу 1+1 Україна

2 лютого на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим. 7 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна від 02.02.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна: Дмитро Комаров вирушить у гуцульське село Криворівня на Верховинщині. Воно вважається місцем сили, куди вже друге століття за натхненням приїжджає творча еліта. Колись тут гостювали Іван Франко, Леся Українка, Гнат Хоткевич, Михайло Грушевський. Одним з найвідоміших фактів про Криворівню є те, що саме завдяки поїздкам сюди Михайло Коцюбинський написав повість про українців та їхні традиції «Тіні забутих предків», а пізніше Сергій Параджанов зняв фільм за цією повістю.

Саме тут Дмитро Комаров дізнається більше про стародавні обряди гуцулів, зокрема на Різдво, адже коляда з Криворівні внесена до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Журналісту випаде можливість побувати у будинку, де гостював Михайло Коцюбинський, а також потрапити на службу у церкві, де працювала знімальна група фільму «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова.

Документальний проєкт у найкращих традиціях «Світу навиворіт» покаже те, що зазвичай залишається за кадром: як готуються до традиційних ритуалів під час війни, чому вважають, що зараз збереження традицій особливо на часі. Дмитро Комаров побуває за лаштунками свята і покаже справжній зворонтній бік унікальних українських традицій, якім вже сотні років. А також про те, як завдяки стародавнім обрядам діти Гуцульщини допомагають ЗСУ, які магічні події відбуваються в Карпатах зараз. Не пропустіть історії про сильних та незламних духом українців! Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 7 випуск від 02.02.2024.

7 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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