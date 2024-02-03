Світ навиворіт. Україна 7 випуск від 02.02.2024 дивитися онлайн
2 лютого на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим. 7 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна від 02.02.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Саме тут Дмитро Комаров дізнається більше про стародавні обряди гуцулів, зокрема на Різдво, адже коляда з Криворівні внесена до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Журналісту випаде можливість побувати у будинку, де гостював Михайло Коцюбинський, а також потрапити на службу у церкві, де працювала знімальна група фільму «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова.
Документальний проєкт у найкращих традиціях «Світу навиворіт» покаже те, що зазвичай залишається за кадром: як готуються до традиційних ритуалів під час війни, чому вважають, що зараз збереження традицій особливо на часі. Дмитро Комаров побуває за лаштунками свята і покаже справжній зворонтній бік унікальних українських традицій, якім вже сотні років. А також про те, як завдяки стародавнім обрядам діти Гуцульщини допомагають ЗСУ, які магічні події відбуваються в Карпатах зараз. Не пропустіть історії про сильних та незламних духом українців! Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 7 випуск від 02.02.2024.
7 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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