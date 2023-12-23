Світ навиворіт. Україна 5 випуск від 15.12.2023 дивитися онлайн

23 грудня 2023 17:47 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Світ навиворіт. Україна 5 випуск від 15.12.2023 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Україна: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 15.12.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна

15 грудня на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим. 5 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна від 15.12.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна: Дмитро Комаров ексклюзивно покаже залаштунки енергетичної системи України та побуває на першій вітровій електростанції, збудованій під час війни. З початку повномасштабного вторгнення росія масово атакує енергетичну інфраструктуру України. Кожен українець відчув на собі наслідки цього минулої зими: відсутність води, світла і тепла. Але як влаштована енергетична система України? Як енергетики повертають світло і тепло в будинки українців? У своєму репортажі Дмитро Комаров покаже зсередини роботу енергетиків і дізнається те, що зазвичай залишається за кадром. Журналіст поспілкується з людьми, які до останнього підтримували енергопостачання в Бахмуті, а сьогодні щодня ризикують життям, відновлюючи пункти розподілу електроенергії після влучать ворожих снарядів на Донеччині. Якою ціною енергетикам вдалося втримати енергосистему України минулої зими? Як вони працюють сьогодні? Який шлях проходить вугілля перш, ніж перетворюється на світло чи тепло в домівках? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 5 випуск від 15.12.2023.

5 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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