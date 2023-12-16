Світ навиворіт. Україна 4 випуск від 08.12.2023 дивитися онлайн

16 грудня 2023 23:31 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Світ навиворіт. Україна 4 випуск від 08.12.2023 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Україна: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 08.12.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна

8 грудня на 1+1 і на сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим. 4 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна від 08.12.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна: сьогодні ви побачите репортаж Дмитра Комарова про те, як потепління впливає на життя простих українців. 2023 рік побив десятки температурних рекордів та ймовірно стане найтеплішим роком за всю історію спостережень. Зміни клімату неминуче відчувають на собі прості люди – особливо в селах, де життя найбільше залежить від природи. Навесні 2023 року в Україні відбулось одне з наймасштабніших водопіль. Ріки вийшли з берегів та затопили 8 областей. В деяких селах вода піднялась на півтора метри, перетворивши дороги на маршрути для човнів, погреби – на колодязі, а городи – на ставки з рибою. В пік весняного водопілля Дмитро Комаров із командою побував на Чернігівщині та Черкащині, щоб дізнатись, як люди справляються зі стихією. Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 4 випуск від 08.12.2023.

4 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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