Таємниці ДНК 5 сезон 12 випуск від 29.10.2023 дивитися онлайн

13 грудня 2023 11:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Таємниці ДНК 5 сезон 12 випуск від 29.10.2023 дивитися онлайн
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 29.10.2023)
Пресслужба каналу СТБ

29 жовтня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон. 12 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон від 29.10.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 12 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: гучне розслідування на Львівщині. Навіть світові видання намагалися розібратися в тому, що відбувалося в пологових будинках маленьких міст. А ми пригадаємо цю історію тому, що наша героїня Ольга впевнена – вона стала жертвою людей, які продали найдорожче, що в неї тоді було. Точніше, кого. Ольга впевнена, що 30 років тому в пологовому будинку в неї вкрали її плоть та кров. І всі ці роки жінка та її чоловік намагаються зʼясувати, чи дійсно їхній син покинув цей світ одразу після народження. Ольга підозрює, що кровиночка й досі жива, – й навіть підозрює, хто це може бути! В проєкті відкриють конверт з результатами генетичної експертизи, який переверне світ Ольги з ніг на голову. Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 12 випуск від 29.10.2023.

12 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Таємниці ДНК дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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