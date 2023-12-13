Таємниці ДНК 5 сезон 12 випуск від 29.10.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 12 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: гучне розслідування на Львівщині. Навіть світові видання намагалися розібратися в тому, що відбувалося в пологових будинках маленьких міст. А ми пригадаємо цю історію тому, що наша героїня Ольга впевнена – вона стала жертвою людей, які продали найдорожче, що в неї тоді було. Точніше, кого. Ольга впевнена, що 30 років тому в пологовому будинку в неї вкрали її плоть та кров. І всі ці роки жінка та її чоловік намагаються зʼясувати, чи дійсно їхній син покинув цей світ одразу після народження. Ольга підозрює, що кровиночка й досі жива, – й навіть підозрює, хто це може бути! В проєкті відкриють конверт з результатами генетичної експертизи, який переверне світ Ольги з ніг на голову. Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 12 випуск від 29.10.2023.