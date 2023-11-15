Таємниці ДНК 5 сезон 10 випуск від 15.10.2023 дивитися онлайн

15 листопада 2023 19:46 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Таємниці ДНК 5 сезон 10 випуск від 15.10.2023 дивитися онлайн
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 15.10.2023)
Пресслужба каналу СТБ

15 жовтня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон. 10 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон від 15.10.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 10 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: сьогодні ви познайомитеся з Юрком та всією драмою, яка оточує його життя. Зараз 25-річний Юра щасливий у стосунках з 28-річною Юлією, з якою вони виховують тримісячного малюка. Взяти шлюб вони поки не можуть, адже Юлія висунула ультиматум – перед весіллям Юрій має вирішити всі чвари з колишньою дружиною Наталією. У Юрія та Наталії є син Давид, втім чоловік сумнівається у своєму батьківстві. Ба більше, Наталія навіть колись під час сварки випалила Юрі, що Давид – не його син. Однак зараз вимагає сплати аліментів у розмірі 30 тис. гривень. Нічогенька сума! Тож конверт із результатами генетичної експертизи вплине не тільки на стосунки наших героїв, а й на їхнє фінансове становище. Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 10 випуск від 15.10.2023.

10 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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