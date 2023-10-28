Таємниці ДНК 5 сезон 8 випуск від 01.10.2023 дивитися онлайн

1 жовтня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон. 8 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон від 01.10.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 8 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон : історія 34-річної Дар’ї Качанової та її донечок вразить вас до глибини душі. Після страшної аварії вже 5 років Даша не відчуває нічого нижче грудей. Її тіло майже повністю паралізоване, й вона постійно знаходиться в пансіонаті, де за нею доглядають спеціалісти. Через те, що в дівчини немає родичів, її дві донечки проживають в прийомній родині.

В дитинстві через недолугу матір Даша втратила звʼязок із братом та сестрою. Вона звернулася до нашого проєкту, щоб знайти кровних родичів, які би змогли спілкуватися з нею та її дітьми. Просто зараз ви побачите прекрасну історію з хеппі-ендом! Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 8 випуск від 01.10.2023.

8 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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