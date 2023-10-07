Аферисти в сітях 8 сезон 1 випуск від 25.09.2023 дивитися онлайн

25 вересня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск 8 сезону проєкту Аферисти в сітях 2023. 1 випуск проєкту Аферисти в сітях 8 сезон від 25.09.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 1 випуску проєкту Аферисти в сітях 8 сезон : у гонитві за економією люди часом втрачають більше, ніж заощаджують. Як і героїня проєкту, яка купила смартфон на онлайн-майданчику за півціни й опинилася в пастці в афериста, який обвів її навколо пальця. Олена-Крістіна Лебідь знайде спосіб зірвати маску зі зловмисника та покаже, як не потрапити на гачок та не втратити кошти.

Перша перевірка на вірність у новому сезоні! Жінка звернулася до Олени-Крістіни Лебідь, аби перевірити свою невістку на щирість почуттів. Поки коханий боронить нашу країну, мати переймається, що її сина можуть зраджувати. Чи підтвердилися підозри матері або ця історія буде з хепі-ендом? Дивіться онлайн проєкт Аферисти в сітях 8 сезон 1 випуск від 25.09.2023.

1 випуск проєкту Аферисти в сітях 8 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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