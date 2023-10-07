Таємниці ДНК 5 сезон 6 випуск від 17.09.2023 дивитися онлайн

7 жовтня 2023 11:34 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Таємниці ДНК 5 сезон 6 випуск від 17.09.2023 дивитися онлайн
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 17.09.2023)
Пресслужба каналу СТБ

17 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон. 6 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон від 17.09.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: Одеса. Ринок. Маленький Михайлик, розгублений та нажаханий, кричить та плаче. Бо йому більше нічого не залишається – 6-річна дитина вийшла за хлібом й більше не змогла згадати шлях назад. В проєкті Михайло зізнався, що в той момент не міг пригадати навіть власного імені.

То був далекий 2002 рік, але тільки зараз Михайло, який виріс в численних інтернатах, дізнається, що насправді сталося того дня. Чи дійсно він загубився? Та чому зникли спогади про дитинство? Дивіться розслідування, яке тривало рік! Михайло з Одеси просто зараз дізнається подробиці свого минулого, яке він не памʼятає. Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 6 випуск від 17.09.2023.

6 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Таємниці ДНК дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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