Таємниці ДНК 5 сезон 5 випуск від 10.09.2023 дивитися онлайн

28 вересня 2023 18:24 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Таємниці ДНК 5 сезон 5 випуск від 10.09.2023 дивитися онлайн
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 10.09.2023)
Пресслужба каналу СТБ

10 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон. 5 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон від 10.09.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: такого розслідування в цьому сезоні ще не було! Ви станете свідками детективного розслідування, яке виведе на чисту воду не тільки злочинців, а й корумпованих поліціянтів із Донеччини.

65-річна Олена прийшла в проєкт, щоб провести генетичну експертизу мумії – всохлого до невпізнаваності тіла, знайденого на пустирі. Поліціянти стверджують, що це є залишками сина Олени – 33-річного Олексія, який зник рік тому. Олена припустить, що правоохоронці намагаються просто якнайскоріше закрити справу про зникнення Олексія, й саме тому, вона не вірить, що ця мумія – її син.

Генетична експертиза не просто розкаже, ким була при житті ця мумія, а й вкаже на її кривдників. Олена також нарешті дізнається, де весь цей рік був Олексій. Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 5 випуск від 10.09.2023.

5 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Таємниці ДНК дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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