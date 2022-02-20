Таємниці ДНК 5 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 20.02.2022)

20 февраля на СТБ выйдет 3 выпуск 5 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 3 выпуск 5 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

До прошлого года Валентина не вспоминала о ситуации 17-летней давности. Но очередной визит в Одессу дал ей новую пищу для размышлений. В старых вещах Валентина нашла записку с именами детей Натальи и датами их рождения. Но в этом списке были не только Денис и Анна, но и некая Анжела 1986 года рождения. Получается, что у Натальи Дерезюк было не двое, а трое детей? Валентина предполагает, что ее подруга знала о своей скорой смерти и поэтому захотела, чтобы сын нашел потерянную сестру.

К сожалению, Валентина так и не дожила до съемок этой программы. Но проект Тайны ДНК 5 сезон 3 выпуск от 20.02.2022 сделает все для того, чтобы найти предполагаемую сестру Дениса.

3 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 20.02.2022 смотрите 20 февраля в 22:00 на СТБ и 24 февраля онлайн на нашем сайте tv.ua.