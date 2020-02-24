Таємниці ДНК: Татьяна Высоцкая рассказала о 2 сезоне ток-шоу

Во вторник, 25 февраля, в 22:45 на СТБ, состоится премьера второго сезона ток-шоу «Таємниці ДНК».

Его ведущая, Татьяна Высоцкая , поделилась эмоциями от съемок и рассказала, почему команде проекта пришлось стать более избирательными.

В первом сезоне проект, герои которого с помощью всего лишь одного ДНК-теста получают ответы на важные для себя вопросы и узнают семейные тайны, обрел любовь миллионов зрителей. Команде ток-шоу удалось навсегда изменить жизни героев и их семей. Совсем скоро проект вернется в эфир, чтобы продолжить помогать реальным людям искать истину с помощью генетической экспертизы.

«В первом сезоне мы задали высокую планку, поэтому во втором – команде довелось стать еще более требовательными и избирательными! Наши главные задачи остаются прежними. Команда ищет реальные сильные истории, в которых мы можем открыть истину с помощью генетической экспертизы. А когда история определена, нам нужно качественно рассказать ее зрителю, распутать все нити и перипетии судьбы, а это не так-то просто. Жизнь – круче самого оригинального сценария. Мы уже записали несколько историй: одна о поиске мамы, и ее результат ошеломил не только дочь, но и всю съемочную группу. Вторая – классика, когда свекровь и сын не верят, что родившийся ребенок – им родной. Впервые в студии не выдержали зрители и присоединились к дискуссии. Второй сезон будет еще более интересным!», - делится Татьяна Высоцкая.

Смотрите премьерные выпуски «Таємниці ДНК» с 25 февраля по вторникам в 22:45 на СТБ!