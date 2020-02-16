Таємниці ДНК: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона ток-шоу

16 февраля 2020 10:00 Александр Кива
Таємниці ДНК: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона ток-шоу
Ведущая ток-шоу Таємниці ДНК
пресс-служба

Во время презентации весенних премьер телеканал СТБ объявил о продлении успешного проекта собственной разработки «Таємниці ДНК».

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Уже с 25 февраля по вторникам в линейке 22:45 зрители увидят второй сезон ток-шоу, герои которого с помощью всего лишь одного ДНК-теста получают ответы на важные для себя вопросы и узнают семейные тайны. Ведущей ток-шоу «Таємниці ДНК» остается Татьяна Высоцкая.

Как отметила во время презентации директор департамента управления производством телеканала СТБ Наталья Франчук, первый сезон «Таємниці ДНК» стал лидером слота по целевой аудитории (женщины 35–49), а также любимым проектом для многих телезрителей. Его посмотрели более 10,6 миллиона телезрителей. Благодаря колоссальной работе команды удалось помочь нескольким десяткам героев и их семьям узнать ответы на важные для них вопросы.

«Таємниці ДНК» вышел осенью 2019 года и продемонстрировал успешный старт, достойные цифры и позитивную динамику на протяжении всего сезона. Я этому очень рада, потому что всегда верила в него. В нем есть уникальный момент: уже в конце программы мы отвечаем на самый важный вопрос в жизни нашего героя: своих ли детей он  воспитывает, сколько на самом деле у него братьев и сестер, что недоговаривает его мама и многие другие. Наша страна дает уникальное поле для таких историй, поэтому все наши герои реальные люди, для которых важно узнать правду. И только тест ДНК может ответить на их вопросы с вероятностью до 99,99%. Но в тот момент, когда наши герои узнают правду,  им еще нужно научиться жить с ней», - комментирует Наталья Франчук. 

С 25 февраля команда ток-шоу продолжит помогать реальным людям искать истину с помощью генетической экспертизы. 

Напомним,

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