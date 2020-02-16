Таємниці ДНК: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона ток-шоу

Во время презентации весенних премьер телеканал СТБ объявил о продлении успешного проекта собственной разработки «Таємниці ДНК».

Ужепо вторникам в линейкезрители увидят второй сезон ток-шоу, герои которого с помощью всего лишь одного ДНК-теста получают ответы на важные для себя вопросы и узнают семейные тайны. Ведущей ток-шоу «Таємниці ДНК» остается

Как отметила во время презентации директор департамента управления производством телеканала СТБ Наталья Франчук, первый сезон «Таємниці ДНК» стал лидером слота по целевой аудитории (женщины 35–49), а также любимым проектом для многих телезрителей. Его посмотрели более 10,6 миллиона телезрителей. Благодаря колоссальной работе команды удалось помочь нескольким десяткам героев и их семьям узнать ответы на важные для них вопросы.

«Таємниці ДНК» вышел осенью 2019 года и продемонстрировал успешный старт, достойные цифры и позитивную динамику на протяжении всего сезона. Я этому очень рада, потому что всегда верила в него. В нем есть уникальный момент: уже в конце программы мы отвечаем на самый важный вопрос в жизни нашего героя: своих ли детей он воспитывает, сколько на самом деле у него братьев и сестер, что недоговаривает его мама и многие другие. Наша страна дает уникальное поле для таких историй, поэтому все наши герои реальные люди, для которых важно узнать правду. И только тест ДНК может ответить на их вопросы с вероятностью до 99,99%. Но в тот момент, когда наши герои узнают правду, им еще нужно научиться жить с ней», - комментирует Наталья Франчук.

С 25 февраля команда ток-шоу продолжит помогать реальным людям искать истину с помощью генетической экспертизы.

Напомним,