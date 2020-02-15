Наталка Денисенко о сказочном предложении руки и сердца, и втором ребенке

Актриса сериала «Сага» Наталья Денисенко, премьера которого скоро состоится на канале «Украина», поделилась «Зірковому шляху» историей любви со своим супругом Андреем Фединчиком.

Актеры познакомились во время работы над сериалом «Клан ювелиров» на канале «Украина». Фединчик на момент встречи с Денисенко был женат. Но чувство к Наталке взяли вверх, и актер развелся. Через некоторое время Фединчик решил сделать предложение руки и сердца Денисенко.

Произошла такая ситуация, что нам предложили ваучеры на полет на самолете, – делится Фединчик. – Это такой небольшой самолет, спереди 2 пилота и сзади 2 человека могут уместиться. Нам подарили этот полет. И я хотел сделать предложение, и мы уже в принципе планировали свадьбу на лето. Я думаю - о, так можно же подгадать. Я быстренько купил кольцо и именно в тот момент, когда мы взлетали, потому что ты, когда летишь, ты привыкаешь к этому, именно этот момент взлета, когда идет такое настроение подъема, я поворачиваюсь, говорю - «Ты выйдешь за меня?».

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / instagram.com/andreyfedinchik

И мне протягивает кольцо, – рассказывает далее уже Денисенко. – В кино как мы играем: «О Боже!», Какие-то взгляды. а у меня, на самом деле, было иначе: Я же не тренировалась, как там оно. Он такой: «Ну, говори, что ты согласна или нет?». Я так: «Да, да».

А потом Фединчик устроил для своей любимой настоящий парад свадеб. Сначала они поженились на Мальдивах.

Это рай, реально. Там вода такого цвета, как на картинке. Это красиво, было как праздник для нас двоих, – вспоминает Денисенко. – Мы шли по этому острову, все нам аплодировали. А потом был ужин на берегу океана. Только мы вдвоем, свечи, океан. Ну, это просто что-то невероятное. Это как в кино было. Вообще очень круто. А потом мы вернулись, были еще свадьбы, и еще. У нас была роспись в Украине, и мы пригласили родителей и друзей. Поэтому можно сказать, что 3 свадьбы были у нас.

Наталка Денисенко с мужем и сыном / instagram.com/natalka_denisenko

Сейчас их счастье делится уже на троих. Ведь вскоре после свадьбы Наталья подарила любимому долгожданного первенца, которого назвала в честь Фединчика-старшего – Андреем.

Просто Андрюша очень желанен, мы очень хотели и старались, – говорит актриса. – И, когда мы знали, что он появится на свет, это было такое счастье, эйфория. Мы очень его любим. Я хочу еще. И Андрей мне обещает, что будет еще. В идеале я бы хотела, чтобы было трое. Это и не очень много, но и не мало.

Мы девочку еще очень хотим,

– добавляет Фединчик.

Наталка Денисенко с сыном / instagram.com/natalka_denisenko

Напомним,