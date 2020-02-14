История любви Наталки Денисенко с супругом: о знакомстве, расставаниях и романтике
Актриса сериала «Сага» Наталья Денисенко, премьера которого скоро состоится на канале «Украина», поделилась историей любви со своим супругом Андреем Фединчиком.
Думаю, классный парень. Так, добавлю его в друзья в ФБ. Может там лайкну фоточку, – делится Денисенко. – Я добавляю его в ФБ, а он неделю назад или две женился.
Мы вливались и узнавали друг друга. Заинтересовались сначала друг другом. А потом чувство становилось все больше, больше. Уже в какой-то момент ты просто ловил себя на мысли, что хочешь видеть этого человека. Тебе никак, если он не рядом. Просто ее видеть. Я постоянно хотел ехать быстрее на съемочную площадку, чтобы ее увидеть,– говорит Андрей Фединчик.
Телеканал «Украина» – это телеканал моей судьбы, – делится Денисенко и добавляет, – Я так любила Андрея и сейчас обожаю. Как встретились две души, как будто мы ждали друг друга всю жизнь...
Несмотря на Викторию, которая от отчаяния не знала, куда себя деть, Денисенко чувствовала себя настоящей разлучницей. Ведь с момента свадьбы ее любимого едва прошло полгода.
Если думать логически, я сделала все, чтобы моя совесть была чиста, – говорит Денисенко. – Я не пряталась где-то там и не жила с чужим супругом. Я не была любовницей.
Не в состоянии противостоять чувствам, Андрей, как настоящий мужчина, решил первым расставить все точки над «і». Он честно признался супруге, что его сердце и мысли заняты другой.
Это был очень тяжелый период на самом деле. Я винил себя, она винила себя. Наталья наоборот хотела отстраниться. Говорила: «Нет, подумай, что ты делаешь». А я ничего не мог поделать. Притяжение было непреодолимым, – говорит Андрей Фединчик на канале «Украина». – Иначе было нельзя. Иногда так наваливает, и не можешь противостоять этой силе. И когда я пришел однажды домой, и Виктория говорит: «Тебя нет, что происходит». Я сказал: «Есть проблема, я влюбился, не знаю, что делать с этим». И надо было честно сказать друг другу. И, слава богу, что так произошло сразу, хоть и больно. И мы остались друзьями, не превратили наши отношения в болото. Потому что мы были счастливы. И не хотелось бы во лжи жить и потом ненавидеть друг друга. Мы сделали все быстро, болезненно, но честно, правильно.
Отец ко мне хотел ехать на разборки, – делится воспоминаниями Фединчик. – У меня супер-классная жена была Вика, и они ее очень любили. И он говорит: «Что там происходит?». А потом я сказал: «Я сам приеду».
Отношения – это всегда работа двух людей. И это была, как говорят психологи, притирка какая-то. Потому что даже были такие скандалы, что я выбегала из дома и кричала ночью. Это был ужас,– говорит Денисенко.
У нас были такие скандалы, что выходили соседи на балкон и говорили: «Ну, совесть имейте». Там 6 утра. И Наталка разворачивалась: «Это жизнь, извините». И мы так выясняли отношения. Никто не уступит,– добавляет Фединчик.
Наконец они научились воспринимать друг друга и тушить свою излишнюю эмоциональность. И в один из дней на высоте несколько сотен метров над землей Наталка Денисенко согласилась стать женой Андрея Фединчика.
Напомним,