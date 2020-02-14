История любви Наталки Денисенко с супругом: о знакомстве, расставаниях и романтике

14 февраля 2020 15:00 Юлия Крутиева
История любви Наталки Денисенко с супругом: о знакомстве, расставаниях и романтике
Актриса Наталка Денисенко с супругом
пресс-служба канала Украина

Актриса сериала «Сага» Наталья Денисенко, премьера которого скоро состоится на канале «Украина», поделилась историей любви со своим супругом Андреем Фединчиком.

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Фединчик и Денисенко познакомились во время работы на канале «Украина» над сериалом «Клан ювелиров». Сначала Андрей не пытал романтических чувств к коллеге, Наталья тоже не была в восторге от него, призналась артистка рассказала в программе «Зірковий шлях».

Думаю, классный парень. Так, добавлю его в друзья в ФБ. Может там лайкну фоточку, – делится Денисенко. – Я добавляю его в ФБ, а он неделю назад или две женился.

Наталка Денисенко с супругом / instagram.com/andreyfedinchik
Актер Андрей Фединчик не уделил особого внимания новому знакомству, ведь на тот момент только счастливо женился на младшей его на 10 лет студентке Виктории. Андрей пылинки сдувал с молодой супруги, пока судьба второй раз не свела его с Наталкой Денисенко. Они встретились на кастинге стосерийной саги «Клан ювелиров», где Денисенко и Фединчика утвердили на главные роли.

Мы вливались и узнавали друг друга. Заинтересовались сначала друг другом. А потом чувство становилось все больше, больше. Уже в какой-то момент ты просто ловил себя на мысли, что хочешь видеть этого человека. Тебе никак, если он не рядом. Просто ее видеть. Я постоянно хотел ехать быстрее на съемочную площадку, чтобы ее увидеть,
– говорит Андрей Фединчик.

Телеканал «Украина» – это телеканал моей судьбы, – делится Денисенко и добавляет, – Я так любила Андрея и сейчас обожаю. Как встретились две души, как будто мы ждали друг друга всю жизнь...

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / instagram.com/natalka_denisenko
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Заподозрив Андрея, супруга даже пыталась приезжать на съемочную площадку. Но, по словам, Денисенко, женщина не устраивала скандалов и вообще вела себя дружелюбно.  

Несмотря на Викторию, которая от отчаяния не знала, куда себя деть, Денисенко чувствовала себя настоящей разлучницей. Ведь с момента свадьбы ее любимого едва прошло полгода.

Если думать логически, я сделала все, чтобы моя совесть была чиста, – говорит Денисенко. – Я не пряталась где-то там и не жила с чужим супругом. Я не была любовницей.

Не в состоянии противостоять чувствам, Андрей, как настоящий мужчина, решил первым расставить все точки над «і». Он честно признался супруге, что его сердце и мысли заняты другой.

Это был очень тяжелый период на самом деле. Я винил себя, она винила себя. Наталья наоборот хотела отстраниться. Говорила: «Нет, подумай, что ты делаешь». А я ничего не мог поделать. Притяжение было непреодолимым, – говорит Андрей Фединчик на канале «Украина». – Иначе было нельзя. Иногда так наваливает, и не можешь противостоять этой силе. И когда я пришел однажды домой, и Виктория говорит: «Тебя нет, что происходит». Я сказал: «Есть проблема, я влюбился, не знаю, что делать с этим». И надо было честно сказать друг другу. И, слава богу, что так произошло сразу, хоть и больно. И мы остались друзьями, не превратили наши отношения в болото. Потому что мы были счастливы. И не хотелось бы во лжи жить и потом ненавидеть друг друга. Мы сделали все быстро, болезненно, но честно, правильно.

Наталка Денисенко с мужем и сыном / instagram.com/andreyfedinchik
Когда, казалось, с Викторией вопрос был решен и их счастью с Наталкой ничего не мешало, против выступили родители Андрея.

Отец ко мне хотел ехать на разборки, – делится воспоминаниями Фединчик. – У меня супер-классная жена была Вика, и они ее очень любили. И он говорит: «Что там происходит?». А потом я сказал: «Я сам приеду».

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Но не все было в паре Фединчик-Денисенко в начале идеально. Актеры честно признаются, что имели немало скандалов, свидетелями которых нередко были их соседи.

Отношения – это всегда работа двух людей. И это была, как говорят психологи, притирка какая-то. Потому что даже были такие скандалы, что я выбегала из дома и кричала ночью. Это был ужас,
 – говорит Денисенко.

У нас были такие скандалы, что выходили соседи на балкон и говорили: «Ну, совесть имейте». Там 6 утра. И Наталка разворачивалась: «Это жизнь, извините». И мы так выясняли отношения. Никто не уступит,
– добавляет Фединчик.

Наконец они научились воспринимать друг друга и тушить свою излишнюю эмоциональность. И в один из дней на высоте несколько сотен метров над землей Наталка Денисенко согласилась стать женой Андрея Фединчика.

Напомним,

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