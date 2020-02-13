Наталья Холоденко призналась, что заставило ее похудеть

Ведущая и звездный психолог удивила всех, когда вдруг начала усиленно тренироваться и поменяла рацион питания.

Что стало причиной кардинальных изменений в ее образе жизни, Наталья Холоденко рассказала в передаче «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Когда-то психолог весила 101 кг, сегодня она может похвастаться цифрой 72 кг на весах.

Я набрала так много, что мне уже было тяжело что-либо делать: сидеть, наклоняться, – призналась Холоденко. – Я даже уставала, когда просто сидела. И это мне не нравилось.

Психолог и ведущая Наталия Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Лишние килограммы появлялись не из-за булочек или лишней тарелки макарон, причина была в постоянном стрессе, плотном графике работе и хроническом недосыпании.

Это миф, что люди с лишним весом едят булочки и пончики с утра и до вечера, – сказала психолог. – Потому что на момент моего максимального веса я уже 10 лет не ела картофель, белый хлеб, макароны, кетчуп, жирное мясо и много сахара.

Психолог и ведущая Наталия Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Наталья призналась, что серьезно задуматься о похудении ей пришлось не из-за комплексов или сплетен. Она решила сбросить лишний вес, потому что стала чувствовать усталость.

Пришлось не только пересмотреть рацион, но и изрядно попотеть в тренажерном зале.

Когда вес долгое время не уходит, то надо себя очень сильно перегрузить. То есть сделать гораздо больше, чем вам это физически комфортно,

– поделилась советом психолог.

Борьба с лишним весом научила Наталью Холоденко считать калории и организовывать рацион. Сегодня психолог ест дважды в течение дня: обязательно завтракает и обедает. Последний прием пищи – в семь часов вечера.

Психолог и ведущая Наталия Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Напомним,