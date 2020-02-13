Наталья Холоденко призналась, что заставило ее похудеть

13 февраля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Наталья Холоденко призналась, что заставило ее похудеть
Психолог и ведущая Наталья Холоденко
пресс-служба

Ведущая и звездный психолог удивила всех, когда вдруг начала усиленно тренироваться и поменяла рацион питания.

Читайте такжеЛеся Никитюк презентовала свою первую сольную песню «Ями»
Что стало причиной кардинальных изменений в ее образе жизни, Наталья Холоденко рассказала в передаче «Зірковий шлях» на канале «Украина».  

Когда-то психолог весила 101 кг, сегодня она может похвастаться цифрой 72 кг на весах.

Я набрала так много, что мне уже было тяжело что-либо делать: сидеть, наклоняться, – призналась Холоденко. – Я даже уставала, когда просто сидела. И это мне не нравилось.

Психолог и ведущая Наталия Холоденко / instagram.com/kholodenkon
Читайте такжеЗвезда фильма «Игра престолов» впервые станет мамой
Лишние килограммы появлялись не из-за булочек или лишней тарелки макарон, причина была в постоянном стрессе, плотном графике работе и хроническом недосыпании.

Это миф, что люди с лишним весом едят булочки и пончики с утра и до вечера, – сказала психолог. – Потому что на момент моего максимального веса я уже 10 лет не ела картофель, белый хлеб, макароны, кетчуп, жирное мясо и много сахара.

Психолог и ведущая Наталия Холоденко / instagram.com/kholodenkon
Читайте такжеКоролева в шоке! Внук Елизаветы ІІ разводится
Наталья призналась, что серьезно задуматься о похудении ей пришлось не из-за комплексов или сплетен. Она решила сбросить лишний вес, потому что стала чувствовать усталость.

Пришлось не только пересмотреть рацион, но и изрядно попотеть в тренажерном зале.

Когда вес долгое время не уходит, то надо себя очень сильно перегрузить. То есть сделать гораздо больше, чем вам это физически комфортно,
– поделилась советом психолог.

Борьба с лишним весом научила Наталью Холоденко считать калории и организовывать рацион. Сегодня психолог ест дважды в течение дня: обязательно завтракает и обедает. Последний прием пищи – в семь часов вечера.

Психолог и ведущая Наталия Холоденко / instagram.com/kholodenkon
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети диеты звезд похудение новости Наталия Холоденко

Материалы по теме

Канал «Украина» и группа «Антитела» запустили всеукраинский конкурс
Новости

Канал «Украина» и группа «Антитела» запустили всеукраинский конкурс
Від пацанки до панянки-4: участниц реалити поселили в сарай
Новости

Від пацанки до панянки-4: участниц реалити поселили в сарай
Годовалый сын экс-«Холостяка» Дмитрия Черкасова сделал первые шаги
Новости

Годовалый сын экс-«Холостяка» Дмитрия Черкасова сделал первые шаги
Не отпускай: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 13.02.2020)
Сериалы

Не отпускай: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 13.02.2020)

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK