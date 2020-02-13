Наталья Холоденко призналась, что заставило ее похудеть
Ведущая и звездный психолог удивила всех, когда вдруг начала усиленно тренироваться и поменяла рацион питания.
Когда-то психолог весила 101 кг, сегодня она может похвастаться цифрой 72 кг на весах.
Я набрала так много, что мне уже было тяжело что-либо делать: сидеть, наклоняться, – призналась Холоденко. – Я даже уставала, когда просто сидела. И это мне не нравилось.
Это миф, что люди с лишним весом едят булочки и пончики с утра и до вечера, – сказала психолог. – Потому что на момент моего максимального веса я уже 10 лет не ела картофель, белый хлеб, макароны, кетчуп, жирное мясо и много сахара.
Пришлось не только пересмотреть рацион, но и изрядно попотеть в тренажерном зале.
Когда вес долгое время не уходит, то надо себя очень сильно перегрузить. То есть сделать гораздо больше, чем вам это физически комфортно,– поделилась советом психолог.
Борьба с лишним весом научила Наталью Холоденко считать калории и организовывать рацион. Сегодня психолог ест дважды в течение дня: обязательно завтракает и обедает. Последний прием пищи – в семь часов вечера.