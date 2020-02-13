Леся Никитюк презентовала свою первую сольную песню «Ями»

13 февраля 2020 00:05 Юлия Крутиева
Леся Никитюк презентовала свою первую сольную песню «Ями»
Леся Никитюк презентовала свою первую сольную песню «Ями»
instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая продолжает удивлять публику!

Читайте такжеХолостяк-10: новый герой вызвал настоящий ажиотаж в Сети
Накануне Дня святого Валентина ведущая тревел-программы «Le Маршрутка» презентовала свой первый сольный трек. Романтическую композицию под названием «Ями» Леся Никитюк опубликовала на своем YouTube-канале.

В Инстаграм звезда написала несколько слов о создании песни, и поблагодарила всех, кто был причастен к этому процессу.

Рєбятки. Моя перша пісня вже на моєму YouTube. А шо?! Хватит Петь в караоке. P.S. Спасибо огромное композитору Руслану Квинте и певице Татьяне Решетняк. А ещё всей съёмочной группе ТВ проекта LeМаршрутка, для которых была написана эта песня! Ну и спасибо Укравтодор!!! Без вас точно песни б не было. Надеюсь вам понравится.. ведь ещё 8 песен и будет альбом!

Читайте такжеСтройная ведущая «Ревизора-10» Юлия Панкова рассказала о своей эффективной диете
Стоит отметить, что Никитюк уже давно анонсировала выход этой композиции, и поклонники телеведущей с нетерпением ждали премьеры. В комментариях под публикацией они засыпали Лесю восторженными комплиментами. Хейтеры также не обошли трек стороной, отметив, что все звездам шоу-бизнеса не обязательно становится певцами и певицами.

Напомним,

 

 

Облако тегов

музыка Леся Никитюк украинская музыка премьера премьера песни новинки музыки

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-4: ТОП-5 причин смотреть новый сезон реалити
Новости

Від пацанки до панянки-4: ТОП-5 причин смотреть новый сезон реалити
«Из меня получилась отличная проститутка»: Слава Каминская оголила грудь
Новости

«Из меня получилась отличная проститутка»: Слава Каминская оголила грудь
Евровидение-2020: результаты первого полуфинала Нацотбора от 08.02.2020
Новости

Евровидение-2020: результаты первого полуфинала Нацотбора от 08.02.2020
Евровидение-2020: смотреть онлайн Национальный отбор (эфир от 08.02.2020)
Телешоу

Евровидение-2020: смотреть онлайн Национальный отбор (эфир от 08.02.2020)

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK