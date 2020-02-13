Леся Никитюк презентовала свою первую сольную песню «Ями»
13 февраля 2020 00:05
Леся Никитюк презентовала свою первую сольную песню «Ями»
instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая продолжает удивлять публику!
Леся Никитюк опубликовала на своем YouTube-канале.
В Инстаграм звезда написала несколько слов о создании песни, и поблагодарила всех, кто был причастен к этому процессу.
Рєбятки. Моя перша пісня вже на моєму YouTube. А шо?! Хватит Петь в караоке. P.S. Спасибо огромное композитору Руслану Квинте и певице Татьяне Решетняк. А ещё всей съёмочной группе ТВ проекта LeМаршрутка, для которых была написана эта песня! Ну и спасибо Укравтодор!!! Без вас точно песни б не было. Надеюсь вам понравится.. ведь ещё 8 песен и будет альбом!
Напомним,
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