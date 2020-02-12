Холостяк-10: новый герой вызвал настоящий ажиотаж в Сети
6 марта на СТБ стартует 10 сезон романтического реалити «Холостяк», главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк.
«Чувствую, горячий будет сезон», «Самый красивый Холостяк!», «Ух ты… аж дыхание остановилось! Интересный мужчина! Жаль, что я замужем», «Який же все ж таки крутий холостяк Макс», «Оце красунчик»,– написали пользователи соцсетей в комментариях к промо-ролику.
Саундтрек к видео – песню Рианны «Diamonds» – исполнили супруги Вера Кекелия и Роман Дуда, которые также встретили друг друга и нашли любовь в телевизионном шоу.
Напомним,