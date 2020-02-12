Холостяк-10: новый герой вызвал настоящий ажиотаж в Сети

12 февраля 2020 22:10 Юлия Крутиева
Холостяк-10: новый герой вызвал настоящий ажиотаж в Сети
Холостяк-10 Макс Михайлюк
пресс-служба канала СТБ

6 марта на СТБ стартует 10 сезон романтического реалити «Холостяк», главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк.

Читайте также«Из меня получилась отличная проститутка»: Слава Каминская оголила грудь
Промо-ролик с его участием вызвал настоящий ажиотаж в Сети. Пользователи одарили неземного Холостяка комплиментами и даже назвали самым красивым героем проекта!

«Чувствую, горячий будет сезон», «Самый красивый Холостяк!», «Ух ты… аж дыхание остановилось! Интересный мужчина! Жаль, что я замужем», «Який же все ж таки крутий холостяк Макс», «Оце красунчик»,
– написали пользователи соцсетей в комментариях к промо-ролику.

Читайте такжеДжамала во второй раз станет мамой
В тизере и промо-ролике Холостяк прокладывает маршрут полета к самой яркой звезде на небе, надевает форму пилота и отправляется к своей заветной цели. Ведь ради любимой Макс готов на самые невероятные и авантюрные поступки, и даже достать звездочку с неба. 

Саундтрек к видео – песню Рианны «Diamonds» – исполнили супруги Вера Кекелия и Роман Дуда, которые также встретили друг друга и нашли любовь в телевизионном шоу.

Напомним,

Облако тегов

СТБ отношения любовь новости телешоу реалити Холостяк-10 Макс Михайлюк

Материалы по теме

Мир наизнанку-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2020)
Телешоу

Мир наизнанку-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2020)
Стройная ведущая «Ревизора-10» Юлия Панкова рассказала о своей эффективной диете
Новости

Стройная ведущая «Ревизора-10» Юлия Панкова рассказала о своей эффективной диете
Говорит Украина: Внешкольные тайны учителя немецкого (эфир от 12.02.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Внешкольные тайны учителя немецкого (эфир от 12.02.2020)
Тимур Мирошниченко рассекретил уникальную дату крестин сына
Новости

Тимур Мирошниченко рассекретил уникальную дату крестин сына

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK